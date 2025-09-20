Российский боец прикинулся украинским солдатом и уничтожил группу ВСУ

«В лесополосе шла группа противника — три человека. Наш боец за ними пристроился, они даже не поняли, что в их группе появился четвёртый. Он шёл с ними, и уже потом они заметили, что с ними лишний человек. Наш боец их сразу уничтожил», — сказал офицер.