Российский боец прикинулся украинским солдатом и уничтожил группу ВСУ
На подступах к селу Муравка под Красноармейском ДНР российский штурмовик прикинулся солдатом ВСУ, чтобы разведать обстановку и уничтожить группу противника. Об этом рассказал заместитель командира штурмового батальона 35-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Центр».
«В лесополосе шла группа противника — три человека. Наш боец за ними пристроился, они даже не поняли, что в их группе появился четвёртый. Он шёл с ними, и уже потом они заметили, что с ними лишний человек. Наш боец их сразу уничтожил», — сказал офицер.
По словам заместителя комбата, таким образом боец РФ разведал обстановку на позициях противника и успешно ликвидировал группу украинских солдат.
Ранее сообщалось, что Армия России ускорила наступление в Донецкой Народной Республике и освободила село Муравка недалеко от Красноармейска. В сводке от 19 сентября уточнялось, что подразделения группировки войск «Центр» продолжили активные действия в ДНР и Днепропетровской области.