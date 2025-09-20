Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
20 сентября, 10:03

Российский боец прикинулся украинским солдатом и уничтожил группу ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kutsenko Volodymyr

На подступах к селу Муравка под Красноармейском ДНР российский штурмовик прикинулся солдатом ВСУ, чтобы разведать обстановку и уничтожить группу противника. Об этом рассказал заместитель командира штурмового батальона 35-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Центр».

«В лесополосе шла группа противника — три человека. Наш боец за ними пристроился, они даже не поняли, что в их группе появился четвёртый. Он шёл с ними, и уже потом они заметили, что с ними лишний человек. Наш боец их сразу уничтожил», — сказал офицер.

По словам заместителя комбата, таким образом боец РФ разведал обстановку на позициях противника и успешно ликвидировал группу украинских солдат.

Насиловали и убивали: Стало известно о преступлениях ВСУ под Днепропетровском

Ранее сообщалось, что Армия России ускорила наступление в Донецкой Народной Республике и освободила село Муравка недалеко от Красноармейска. В сводке от 19 сентября уточнялось, что подразделения группировки войск «Центр» продолжили активные действия в ДНР и Днепропетровской области.

Милена Скрипальщикова
