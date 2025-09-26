Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 сентября, 09:53

Российские дроноводы увели БПЛА от машины на фронте, увидев за рулём гражданского

Военкор Либерман: Дрон ВС РФ не стал атаковать авто в зоне СВО из-за водителя

Обложка © Родная 98 вдд

Обложка © Родная 98 вдд

Российский оператор FPV-дрона не стал наносить удар по автомобилю, увидев, что за рулём сидит гражданский. Видео с доказательством человечности наших солдат опубликовала в телеграм-канале военкор Белла Либерман.

Дрон РФ не стал бить по машине из-за водителя в гражданском. Видео © Военкор Белла Либерман

Российский дрон пролетал в прифронтовой зоне со стороны Украины. На пути ему попалась машина. Водитель тут же вышел из салона, чтобы обозначить, что он не военный и одет в гражданское. Оператор беспилотника не стал бить по мирному транспорту и улетел. Всё это выглядит особенно символично на фоне постоянных ударов ВСУ по гражданским объектам и мирному населению, при этом солдаты киевского режима атакуют даже собственных сограждан во время отступления.

Потерял почти всю кровь: Военные хирурги провели уникальную операцию в зоне СВО
Потерял почти всю кровь: Военные хирурги провели уникальную операцию в зоне СВО

Ранее сообщалось, что российским военным пришлось провести почти сутки в одном окопе с украинскими солдатами, которые не успели покинуть позиции во время штурма. Наши бойцы не стали добавить пленных и даже оказали им медицинскую помощь.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar