Российский дрон пролетал в прифронтовой зоне со стороны Украины. На пути ему попалась машина. Водитель тут же вышел из салона, чтобы обозначить, что он не военный и одет в гражданское. Оператор беспилотника не стал бить по мирному транспорту и улетел. Всё это выглядит особенно символично на фоне постоянных ударов ВСУ по гражданским объектам и мирному населению, при этом солдаты киевского режима атакуют даже собственных сограждан во время отступления.