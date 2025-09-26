Российские дроноводы увели БПЛА от машины на фронте, увидев за рулём гражданского
Военкор Либерман: Дрон ВС РФ не стал атаковать авто в зоне СВО из-за водителя
Обложка © Родная 98 вдд
Российский оператор FPV-дрона не стал наносить удар по автомобилю, увидев, что за рулём сидит гражданский. Видео с доказательством человечности наших солдат опубликовала в телеграм-канале военкор Белла Либерман.
Дрон РФ не стал бить по машине из-за водителя в гражданском. Видео © Военкор Белла Либерман
Российский дрон пролетал в прифронтовой зоне со стороны Украины. На пути ему попалась машина. Водитель тут же вышел из салона, чтобы обозначить, что он не военный и одет в гражданское. Оператор беспилотника не стал бить по мирному транспорту и улетел. Всё это выглядит особенно символично на фоне постоянных ударов ВСУ по гражданским объектам и мирному населению, при этом солдаты киевского режима атакуют даже собственных сограждан во время отступления.
Ранее сообщалось, что российским военным пришлось провести почти сутки в одном окопе с украинскими солдатами, которые не успели покинуть позиции во время штурма. Наши бойцы не стали добавить пленных и даже оказали им медицинскую помощь.
