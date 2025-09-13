Российские солдаты сутки просидели в одном окопе с ВСУ из-за украинских дронов в небе
Командир ВС РФ Мосейко рассказал, что его бойцы провели день в одном окопе с ВСУ
Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
Российским военным пришлось провести почти сутки в одном окопе с украинскими солдатами, которые не успели покинуть позиции во время штурма. Об этом рассказал в интервью RG.ru Герой России Евгений Мосейко, командовавший тем отрядом.
Российские военнослужащие начали наступление глубокой ночью. Три группы бойцов смогли легко сломить сопротивление противника, после чего началась зачистка окопов. По словам Мосейко, темнота не давала увидеть реальное число украинских военных, пытавшихся дать хоть какой-то отпор. Через несколько часов окопы были окончательно заняты бойцами РФ.
«Стрельба в глухой темноте, контактный бой. Кто-то из вэсэушников спешно скрылся», — поделился Мосейко.
Утром выяснилось, что два солдата ВСУ успели спрятаться в одной из «лисьих нор», их тут же взяли в плен и доложили о ситуации по рации командованию. Российские солдаты признались, что в таких случаях уже нет смысла проявлять агрессию к врагу. Им дали тёплую одежду и даже оказали первую медицинскую помощь. В одном окопе бойцам пришлось вместе отсиживаться, дожидаясь группы эвакуации для отправки раненых в тыл, чтобы не попасться на глаза украинским дронам, кружившим в воздухе.
Ранее Life.ru писал, что российский военнослужащий Валерий Богатов, получивший тяжёлое ранение в бою в зоне спецоперации, вызвал огонь противника на себя и спас своего сослуживца. Около 400 дней бойца считали пропавшим без вести, но родные надеялись найти его живым. Недавно стало известно о гибели военного. Богатова похоронили с почестями на его малой родине в Ярославле.