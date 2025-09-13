Российские солдаты сутки просидели в одном окопе с ВСУ из-за украинских дронов в небе

Российским военным пришлось провести почти сутки в одном окопе с украинскими солдатами, которые не успели покинуть позиции во время штурма. Об этом рассказал в интервью RG.ru Герой России Евгений Мосейко, командовавший тем отрядом.

Российские военнослужащие начали наступление глубокой ночью. Три группы бойцов смогли легко сломить сопротивление противника, после чего началась зачистка окопов. По словам Мосейко, темнота не давала увидеть реальное число украинских военных, пытавшихся дать хоть какой-то отпор. Через несколько часов окопы были окончательно заняты бойцами РФ.

«Стрельба в глухой темноте, контактный бой. Кто-то из вэсэушников спешно скрылся», — поделился Мосейко.

Утром выяснилось, что два солдата ВСУ успели спрятаться в одной из «лисьих нор», их тут же взяли в плен и доложили о ситуации по рации командованию. Российские солдаты признались, что в таких случаях уже нет смысла проявлять агрессию к врагу. Им дали тёплую одежду и даже оказали первую медицинскую помощь. В одном окопе бойцам пришлось вместе отсиживаться, дожидаясь группы эвакуации для отправки раненых в тыл, чтобы не попасться на глаза украинским дронам, кружившим в воздухе.