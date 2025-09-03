Седые и грозные: русские воины-легенды, которые оставили мирную жизнь и пошли на СВО Оглавление Легендарный командир «бешеной» роты — Алексей Ефентьев Преградил путь колонне в Грузии, а потом задал жару националистам — Тасболат Ибрашев В 2017-м взял Пальмиру, а в 2023-м освободил Бахмут — Александр Кузнецов Преклонный возраст не помеха — Вячеслав Шевяков Вместо спокойной старости — автомат и окопы, вместо воспитания внуков — обучение штурмовиков, вместо слов — дело. Легенды Российской армии, которые оставили мирную жизнь и отправились на СВО, — в материале Life.ru. 2 сентября, 22:45 Легенда ЧВК Ратибор и герой Грузии. Кто из ветеранов воюет на СВО. Коллаж © Life.ru. Обложка © ruwiki / DIMITAR DILKOFF, © VK / ГЮРЗА, © ТАСС / Алексей Коновалов, © Shutterstock / FOTODOM / Dark_Side

Настоящие воины бывшими не бывают. Есть только те, кто уже в строю, и те, кто готов в него вернуться. Когда прозвучал зов — зов крови, долга и боевого товарищества, — он оказался сильнее комфорта и заслуженного покоя. Они оставили уютные дома, чтобы снова быть там, где решается судьба Отчизны. Ветераны войны в Афганистане, операции по восстановлению конституционного порядка в Чечне, конфликта в Косове, пятидневной войны в Грузии и операции в Сирии не стали доживать свой век на лаврах, а добровольно отправились на СВО, дабы продолжить свой ратный путь.

Их седина — это не признак старости, а символ опыта и мудрости. Их шрамы — не следы прошлого, а карта былых побед, которая теперь ведёт к новым. Само их присутствие в окопах вселяет непоколебимую уверенность в сердца молодых бойцов. Это старая гвардия, для которой слово «Родина» — не абстракция, а святыня, что не терпит малодушия.

Легендарный командир «бешеной» роты — Алексей Ефентьев

Алексей Ефентьев. Фото © VK / ГЮРЗА

В декабре 2022 года стало известно об участии в спецоперации на Украине настоящей легенды первой чеченской кампании, чей позывной Гюрза в 1996-м внушал неподдельный ужас дудаевским бандитам и поднимал боевой дух «федералов». Прошедший Афган и Косово экс-командир «бешеной» разведроты 166-й ОМСБР Алексей Ефентьев не смог остаться в стороне и на этот раз. Он возглавил одно из подразделений в зоне СВО, сообщал ныне покойный ветеран войны в Донбассе и военблогер Владлен Татарский.

«Кстати, на фронт ушла одна из легенд войны в Чечне — легендарный Гюрза. Где и чем командует — знаю, но не скажу», — отмечал он.







Каких-либо других свидетельств об участии Ефентьева в СВО нет, но такой поступок вполне укладывается в характер русского героя. Подполковник запаса, который прославился на весь мир благодаря репортажам военкоров о «бешеной» роте из-под Грозного и Бамута, упоминал о чести, долге и Родине практически в каждом послевоенном интервью. В горячем 1996-м его разведчики с чёрными повязками на головах устраивали «духам» настоящий ад, из которого выходили победителями даже при численном превосходстве противника. За точную чуйку и умение выполнять сложнейшие задачи с минимальными потерями ротный получил прозвище Лёша Золотое Копытце.

«Мы же не покупаемся, мы сами сюда съехались», — говорил в знаменитом интервью из-под Бамута Ефентьев.

Как долго Гюрза был в авангарде борьбы с нацизмом, неизвестно. В 2023 и 2024 годах он снова неоднократно становился героем интервью, но их легендарный офицер давал уже в мирной обстановке.

Преградил путь колонне в Грузии, а потом задал жару националистам — Тасболат Ибрашев

Тасболат Ибрашев в Южной Осетии. Фото © ТАСС / AP / Darko Bandic

В августе 2008 года первые полосы всех мировых СМИ были забиты фотографией российского военнослужащего с пулемётом в руках, который преградил дорогу колонне грузинских солдат на блокпосту между Гори и Цхинвалом. Героем того снимка стал Тасболат Ибрашев, почему-то получивший известность в Рунете как «боевой бурят». Впрочем, уроженец Казахской АССР, проживший большую часть жизни в Астрахани, бурятом никогда не был.

С личностью этого смельчака на фото долгое время творилась путаница. Так как Ибрашев в силу скромного характера подвигом не хвастался, «боевым бурятом» долгое время считали некоего Бато Дашидоржиева, который якобы погиб на следующий день после инцидента с колонной. Лишь когда слухи о смерти дошли до самого ветерана конфликта, он поспешил публично опровергнуть эти домыслы. Тогда-то, спустя много лет, слава и нашла своего героя.

Тасболат Ибрашев (справа) и экс-депутат ГД Алдар Дамдинов. Фото © VK / Алдар Дамдинов

Отец двух дочерей добровольно ушёл на СВО в сентябре 2023 года. На фронте Ибрашев пережил тяжёлое ранение, после которого вновь вернулся в строй. А финальный свой бой он принял под Волчанском Харьковской области, где и погиб в феврале 2025-го.

«Светлая память о нём и его подвиге навсегда останется в сердцах осетинского народа», — гласит выдержка из телеграммы президента Южной Осетии Алана Гаглоева с соболезнованиями родным.

В 2017-м взял Пальмиру, а в 2023-м освободил Бахмут — Александр Кузнецов

Александр Кузнецов (Ратибор). Фото © Оркестр | W

Александра Кузнецова в околовоенных кругах знают лишь единицы, тогда как позывной Ратибор слышал едва ли не каждый. Живая легенда и старожил частной военной компании «Вагнер» закрепил за собой статус отважного командира ещё в ходе сирийской кампании.

«Первым, кто заходил в Пальмиру, был Ратибор, командир 1-го штурмового отряда. <…> Ратибор вёл свой штурмовой отряд несколько километров по минным полям к высоте 939 — той самой знаменитой высоте, которая стала ключом к Пальмире», — вспоминал те события ныне покойный бизнесмен, глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

После начала СВО вступление «оркестра» в борьбу с националистами стало лишь вопросом времени. В марте 2022-го Ратибор уже командовал «музыкантами» при взятии села Новоалександровка, что юго-восточнее Попасной. А минутой славы «вагнеровцев» стал Бахмут (Артёмовск). Результатом почти восьми месяцев кровопролитных боёв стало освобождение крупного города в ДНР. И одним из первых на крышу самой западной многоэтажки с флагами России и ЧВК ступил Ратибор.

Ратибор в Бахмуте. Видео © Оркестр | W

После резонансных событий июня 2023 года и расформирования ЧВК «Вагнер» Ратибор не отправился на пенсию, а примкнул к спецназу «Ахмат» вместе с тремя тысячами бойцов. Он продолжает участвовать в спецоперации.

Преклонный возраст не помеха — Вячеслав Шевяков

Вячеслав Шевяков. Фото © Telegram / Защитники Отечества

Полковник ВВС России Вячеслав Шевяков стал, наверное, самым возрастным участником спецоперации на Украине. Он отправился на фронт осенью 2022-го, в 73 года. Отдавший службе Отечеству более 30 лет военный перешёл «ленточку» в том числе и по личным мотивам. В ожесточённых боях погиб его сын — тоже кадровый офицер. Родных шокировало решение пенсионера взять в руки оружие, но отговаривать его никто не стал.

«На СВО я пошёл добровольцем по долгу своей офицерской и гражданской чести. Когда моей стране угрожала вражеская опасность, я сразу вступил в офицерский полк», — говорил он в одном из интервью.

На передовой Шевяков стал замкомполка и куратором ударного отряда «Шторм». В задачи полковника входила подготовка штурмовиков к наступательным операциям. В зоне боевых действий ветеран ВВС пробыл ровно год, после чего вступил в ряды госфонда «Защитники Отечества». Сейчас офицер поддерживает вернувшихся с СВО бойцов, общается с семьями военных, посещает школы и читает молодёжи лекции.

Вячеслав Шевяков. Фото © Telegram / Защитники Отечества

Это далеко не полный список ветеранов конфликтов давно минувших лет, которые принимали и принимают участие в СВО. Зачастую они не афишируют своё пребывание на передовой, а молча идут в военкоматы, берут в руки оружие и начинают бить врага. Тем хуже для боевиков, которые порой даже не подозревают, с кем имеют дело.

Авторы Илья Пушкарев