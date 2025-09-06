Российский боец героически спас сослуживца во время атаки ВСУ и пропал на 400 дней

Российский военнослужащий Валерий Богатов, получивший тяжёлое ранение в бою в зоне спецоперации, вызвал огонь противника на себя и спас своего сослуживца. Около 400 дней бойца считали пропавшим без вести, родные надеялись найти его живым, но недавно стало известно о его гибели. Богатова похоронили с почестями на его малой родине в Ярославле. Историю подвига военного рассказал портал Progorod76.

57-летний Валерий Богатов ушёл добровольцем на фронт два года назад. Он рассказал близким, что не может остаться в стороне, когда на Донбассе убивают русских, а Киев стал пристанищем нацистов. Мужчина был младшим сержантом и носил позывной Богатик, он занимал должность оператора ПТУР (противотанковые управляемые ракеты).

Сестра его супруги Надежда Волкова рассказала, что Богатова хвалили командиры, он был ответственным и отважным солдатом. Сослуживцы тоже гордились быть с ним в одном строю, ценили бойца за лёгкий характер, доброту и даже любовь к животным. Вокруг Богатова часто собирались собаки, которых он подкармливал, они бежали вслед за ним, когда отряд менял позицию, а несколько раз оставались с ним в окопах.

В апреле 2024 года Богатик отправился выполнять очередное боевое задание вместе со своим подразделением. В июле того же года он был тяжело ранен около Макеевки в ЛНР. На одном из заданий украинские военные накрыли отряд артиллерийскими ударами и дронами. Один из беспилотников готовился сделать сброс на молодого сослуживца Богатова. Увидев это и решив, военный не стал долго думать и вызвал огонь на себя, выйдя «в открытый эфир по рации» и всячески привлекая внимание оператора вражеского дрона. После этого дрон развернулся в его сторону.

Перед этим, как вспоминают товарищи бойца, Богатик успел попрощаться с однополчанами. К сожалению, долго время тело мужчины найти не могли, он числился пропавшим без вести, а родные Богатова верили, что он мог чудом выжить. Через 400 дней стало известно, что его тело нашли, в Ярославле семья похоронила военнослужащего.