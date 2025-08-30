Без руки, но с сердцем: Герой СВО встал во главе пермской школы и теперь учит детей мечтать и побеждать

Фронт закаляет дух, но лишь настоящие герои превращают испытания в силу, вдохновляющую других. Александр Григоренко, директор школы № 87 в Перми, — один из таких людей. Его жизнь — это история мужества, самоотверженности и стремления менять мир к лучшему, даже когда личные жертвы кажутся неподъёмными. О пути героя Life.ru рассказали в фонде «Защитники Отечества».

С 2014 года Александр с позывным Депутат прошёл путь через огонь боёв на Донбассе. В составе луганского ополчения он защищал Луганск, участвовал в штурмах Славяносербска и Дебальцева. Тяжёлое ранение в ногу не сломило его: после лечения он вернулся на передовую. В 2022 году после начала спецоперации мужчина вновь оказался в гуще событий. В составе 3-й мотострелковой роты 228-го полка он участвовал в освобождении Красного Лимана, Святогорска, Лисичанска и других городов. Под его командованием штурмовая группа брала укрепления врага, а сам Депутат не раз под огнём выносил раненых товарищей с поля боя.

Директор школы № 87 в Перми, ветеран СВО Александр Григоренко. Фото © Предоставлено Life.ru

За отвагу Александр награждён медалями «За отвагу» (дважды), «За боевые отличия», «Георгиевским крестом» IV степени и Благодарностью Президента Российской Федерации. Но боевые действия оставили свои шрамы: в 2023 году тяжёлое ранение стоило ему кисти руки. После протезирования и лечения в госпитале им. Вишневского он не сдался, а нашёл новый фронт — воспитание молодого поколения.

Сегодня Александр Григоренко — не только директор Пермской школы № 87, но и председатель пермского отделения «Ассоциации ветеранов СВО». При поддержке фонда «Защитники Отечества» он проводит «Уроки мужества», вдохновляя школьников и студентов историями о стойкости и патриотизме.

«В моей работе главное — подготовить ребят к реальной жизни и профессии и сделать так, чтобы у них в голове сформировалось представление о Родине. К работе быстро адаптировался, к стрессам не привыкать», — признаётся Александр.

Александр также пишет военную прозу, став победителем конкурса «Памяти героев верны!» в номинации «Рассказ». Его перо — ещё одно оружие, которым он рассказывает о подвигах и чести. В планах — завершение второго высшего юридического образования и создание памятника участникам СВО в Перми.

«С первого дня возвращения тесно взаимодействую с Фондом «Защитники Отечества» и по линии ветеранской организации, и по личным вопросам. Мы регулярно проводим с Фондом совместные мероприятия и реализуем общие проекты, особенно отмечу спортивное направление и работу над памятником участникам СВО в Перми», — рассказывает ветеран СВО.

От окопов до школьных классов, от боевых наград до детских улыбок — путь Александра Григоренко доказывает, что настоящий герой не только побеждает врага, но и строит будущее. В его школе растут не просто ученики, а граждане, которые уже знают, что такое мужество.