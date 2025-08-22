«Настоящие пацаны»: Депутат призвал сделать участников СВО кумирами молодёжи

Запрет пацанских пабликов с «глубокомысленными» цитатами не спасёт детей от их тлетворного влияния. Таким мнением с изданием «Постньюс» поделился зампред комитета Госдумы по информационной политике Александр Ющенко.

«Эта субкультура, рождающаяся в неокрепших детских головах, она гармонизирует с общей культурой, которая культивируется в государстве. Просто так никакие АУЕ* и никакая крутость пацанов и гопников не рождается», — заявил Александр Ющенко.

Парламентарий считает, что повлиять на молодёжь разовыми запретами нельзя и от государства требуется комплексный подход. Он добавил, что на федеральных каналах вместо спорта показывают сплошные кулачные бои и ММА.

«Настоящие пацаны теперь это те, кто добивает лежачего кулаками и ногами. Государство обязано создать условия, при которых героями молодёжи будут другие люди. Настоящие пацаны — это участники СВО», — добавил депутат.

Ранее Life.ru Волынец направила председателю Комитета Госдумы по защите семьи Нине Останиной предложение о признании движения фембоев деструктивной субкультурой, которая, по её мнению, подрывает духовно-нравственные ценности. Она выразила обеспокоенность тем, что данное течение, активно распространяемое через социальные сети, способствует стиранию традиционных гендерных ролей, формируя у подростков искажённое представление о социальных ролях мужчин и женщин, что может угрожать традиционным семейным ценностям.