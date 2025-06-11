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11 июня, 04:00

«Размывание гендера»: В России призвали признать фембоев деструктивной субкультурой

Детский омбудсмен Волынец предложила Госдуме запретить движение фембоев

Фембой. Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Фембой. Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Уполномоченный по правам ребёнка Республики Татарстан Ирина Волынец обратилась к председателю Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нине Останиной с инициативой рассмотреть вопрос признания движения фембоев деструктивной субкультурой, разрушающей духовно-нравственные ценности. По её мнению, многие представители этого модного течения имеют нетрадиционную ориентацию*.

В обращении, которое есть в распоряжении Life.ru, омбудсмен подчеркнула, что данное движение, в рамках которого молодые мужчины до 25 лет выражают женственность в одежде и поведении, способствует размыванию традиционных гендерных ролей.

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Фембой-культура тесно связана с ЛГБТ-сообществом*, что создаёт правовой и социальный контекст для её рассмотрения как угрозы традиционным семейным ценностям. Особую озабоченность вызывает активное распространение этого явления через социальные сети, где оно может восприниматься молодёжью как модный тренд.

«Фембой-культура может способствовать неверному представлению у подростков понимания роли мужчин и женщин в обществе и затрудняет формирование чётких социальных ролей. Всё это приводит к размыванию гендерных норм», — считает Волынец.

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Ранее сообщалось, что Минкультуры РФ запретил прокат фильмов c пропагандой отказа от деторождения. До нововведения в прокате отказывали картинам, где была пропаганда порнографии, насилия, нетрадиционных отношений и смены пола.

* Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.

Ольга Годуненко
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