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Регион
24 мая, 14:49

ЛГБТ*-мракобесие: На Урале силовики провели рейд на вечеринке с травести-артистами

РИАН: В Свердловской области силовики нагрянули с рейдом на ЛГБТ*-вечеринку

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Обложка © Шедеврум / Life.ru

В Свердловской области силовики вмешались в проведение эпатажной вечеринки в стиле 90-х. В отношении организатора был составлен протокол, связанный с нарушением законодательства о запрете ЛГБТ*-пропаганды. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«В Каменске-Уральском во втором рабочем посёлке в ночь с пятницы на субботу «Русская община» и правоохранительные органы остановили ЛГБТ*-мракобесие. Для «увлекательного путешествия в прошлое» на вечеринку в стиле 90-х участники сходки пригласили травести-артистов», — рассказал собеседник РИА «Новости».

В отношении организатора был составлен протокол об административном правонарушении, связанном с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений. Также рассматривается возможность возбуждения уголовного дела по статье об организации деятельности экстремистской организации.

Силовики нагрянули на рейв-вечеринку в клуб Kontrkult в Петербурге
Силовики нагрянули на рейв-вечеринку в клуб Kontrkult в Петербурге

Ранее Life.ru рассказывал, как в московских клубах прошли рейды из-за подозрений в пропаганде ЛГБТ*. Информации о задержанных не предоставили.

* Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.

Мария Любицкая
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