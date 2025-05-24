ЛГБТ*-мракобесие: На Урале силовики провели рейд на вечеринке с травести-артистами

В Свердловской области силовики вмешались в проведение эпатажной вечеринки в стиле 90-х. В отношении организатора был составлен протокол, связанный с нарушением законодательства о запрете ЛГБТ*-пропаганды. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«В Каменске-Уральском во втором рабочем посёлке в ночь с пятницы на субботу «Русская община» и правоохранительные органы остановили ЛГБТ*-мракобесие. Для «увлекательного путешествия в прошлое» на вечеринку в стиле 90-х участники сходки пригласили травести-артистов», — рассказал собеседник РИА «Новости».

В отношении организатора был составлен протокол об административном правонарушении, связанном с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений. Также рассматривается возможность возбуждения уголовного дела по статье об организации деятельности экстремистской организации.

Ранее Life.ru рассказывал, как в московских клубах прошли рейды из-за подозрений в пропаганде ЛГБТ*. Информации о задержанных не предоставили.