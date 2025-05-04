Силовики нагрянули на рейв-вечеринку в клуб Kontrkult в Петербурге

Силовики устроили облаву на андеграунд рейв-вечеринку в клубе Kontrkult в Санкт-Петербурге. Они обыскали посетителей на предмет наличия запрещённых веществ и проверили документы, пишет Telegram-канал SHOT.

Всё произошло 4 мая около 1:30 ночи. Точные причины рейда пока неясны. Свидетели утверждают, что некоторых поклонников электронной музыки забирали в автомобили для перевозки задержанных. Официальные комментарии пока отсутствуют.

Рейд на рейве в клубе Петербурга. Видео © Telegram / SHOT

Известно, что билеты на мероприятие стоили от 1000 рублей. Участникам отправили адрес проведения вечеринки только перед началом события.

Ранее Life.ru рассказывал, как в московских клубах прошли рейды из-за подозрений в пропаганде ЛГБТ*. Информации о задержанных не предоставили.