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Регион
11 апреля, 07:44

Силовики вывезли 20 нелегалов с овощебазы российского миллионера Рашада Гасанова

Mash: В Красноярске силовики накрыли 20 нелегалов на овощебазе миллионера Гасанова

В Красноярске силовики нагрянули на овощебазу миллионера Рашада Гасанова, которая расположена на Северном шоссе. В итоге проверок с территории предприятия были вывезены 20 мигрантов, сообщает Telegram-канал Kras Mash.

Силовики накрыли овощебазу красноярского миллионера Рашада Гасанова. Видео © Telegram / Kras Mash

Шестерых иностранцев направили в военкомат, а ещё троих собираются выдворить из страны за многочисленные нарушения.

Всего у Гасанова в Красноярском крае несколько компаний, например АХВ-ТРАНС, которая считается одной из крупнейших транспортных фирм в регионе. Сам бизнесмен передвигается на Rolls-Royce с одним из самых дорогих номеров. Ранее с ними ездила служебная «Волга» экс-губернатора Александра Лебедя. Сам Рашад Гасанов ситуацию с визитом силовиков пока не прокомментировал.

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Ранее стало известно, что около аэропорта Шереметьево нашли почти 30 нелегальных мигрантов, они жили на втором и третьем этажах гостиницы. Иностранцы были обнаружены сотрудниками правоохранительных органов, которые начали масштабные проверки безопасности в преддверии майских праздников в Москве и области. В аэропортах проверяют грузы, багажи и самих пассажиров.

Обложка ©

Telegram / Kras Mash

Наталья Афонина
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