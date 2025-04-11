Силовики вывезли 20 нелегалов с овощебазы российского миллионера Рашада Гасанова
Mash: В Красноярске силовики накрыли 20 нелегалов на овощебазе миллионера Гасанова
В Красноярске силовики нагрянули на овощебазу миллионера Рашада Гасанова, которая расположена на Северном шоссе. В итоге проверок с территории предприятия были вывезены 20 мигрантов, сообщает Telegram-канал Kras Mash.
Силовики накрыли овощебазу красноярского миллионера Рашада Гасанова. Видео © Telegram / Kras Mash
Шестерых иностранцев направили в военкомат, а ещё троих собираются выдворить из страны за многочисленные нарушения.
Всего у Гасанова в Красноярском крае несколько компаний, например АХВ-ТРАНС, которая считается одной из крупнейших транспортных фирм в регионе. Сам бизнесмен передвигается на Rolls-Royce с одним из самых дорогих номеров. Ранее с ними ездила служебная «Волга» экс-губернатора Александра Лебедя. Сам Рашад Гасанов ситуацию с визитом силовиков пока не прокомментировал.
Ранее стало известно, что около аэропорта Шереметьево нашли почти 30 нелегальных мигрантов, они жили на втором и третьем этажах гостиницы. Иностранцы были обнаружены сотрудниками правоохранительных органов, которые начали масштабные проверки безопасности в преддверии майских праздников в Москве и области. В аэропортах проверяют грузы, багажи и самих пассажиров.
Telegram / Kras Mash