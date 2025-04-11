Силовики вывезли 20 нелегалов с овощебазы российского миллионера Рашада Гасанова

В Красноярске силовики нагрянули на овощебазу миллионера Рашада Гасанова, которая расположена на Северном шоссе. В итоге проверок с территории предприятия были вывезены 20 мигрантов, сообщает Telegram-канал Kras Mash.

Силовики накрыли овощебазу красноярского миллионера Рашада Гасанова. Видео © Telegram / Kras Mash

Шестерых иностранцев направили в военкомат, а ещё троих собираются выдворить из страны за многочисленные нарушения.

Всего у Гасанова в Красноярском крае несколько компаний, например АХВ-ТРАНС, которая считается одной из крупнейших транспортных фирм в регионе. Сам бизнесмен передвигается на Rolls-Royce с одним из самых дорогих номеров. Ранее с ними ездила служебная «Волга» экс-губернатора Александра Лебедя. Сам Рашад Гасанов ситуацию с визитом силовиков пока не прокомментировал.