30 нелегалов нашли в отеле у Шереметьево в ходе рейда перед майскими праздниками
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В преддверии майских праздников в Москве и области начались масштабные проверки безопасности в аэропортах, правоохранительные органы уже выявили около 30 нелегальных мигрантов, которые проживали на втором и третьем этажах гостиницы недалеко от Шереметьево. Согласно информации Mash, в ходе проверок осуществляется контроль за грузами, багажом и самими пассажирами.
Масштабные проверки безопасности в аэропортах. Видео © Telegram / Mash
Особое внимание уделяется потенциальным мигрантам из Средней Азии — их проверяют на наличие признаков экстремизма. У подозрительных лиц изымаются мобильные телефоны для проверки переписки. В первый день проверок было возбуждено 25 административных дел по статье о нарушении иностранными гражданами правил въезда и пребывания в России.
Силовые структуры используют новые инструменты и обновлённые базы данных для выявления нарушителей. Также под контролем находятся иностранные дальнобойщики и таксисты-частники. Правительство Московской области приняло постановление, касающееся деятельности нелегальных таксистов около аэропортов: отсутствие лицензии влечёт за собой штрафы.
Ранее в Совете безопасности отметили, что в некоторых регионах России могут сформироваться устойчивые мигрантские анклавы, где уже давно наблюдаются проблемы с соблюдением российских законов. Основная угроза заключается в том, что в таких сообществах часто распространяются радикальные религиозные идеологии и антисоциальные установки.