30 нелегалов нашли в отеле у Шереметьево в ходе рейда перед майскими праздниками

В преддверии майских праздников в Москве и области начались масштабные проверки безопасности в аэропортах, правоохранительные органы уже выявили около 30 нелегальных мигрантов, которые проживали на втором и третьем этажах гостиницы недалеко от Шереметьево. Согласно информации Mash, в ходе проверок осуществляется контроль за грузами, багажом и самими пассажирами.

Масштабные проверки безопасности в аэропортах. Видео © Telegram / Mash

Особое внимание уделяется потенциальным мигрантам из Средней Азии — их проверяют на наличие признаков экстремизма. У подозрительных лиц изымаются мобильные телефоны для проверки переписки. В первый день проверок было возбуждено 25 административных дел по статье о нарушении иностранными гражданами правил въезда и пребывания в России.

Силовые структуры используют новые инструменты и обновлённые базы данных для выявления нарушителей. Также под контролем находятся иностранные дальнобойщики и таксисты-частники. Правительство Московской области приняло постановление, касающееся деятельности нелегальных таксистов около аэропортов: отсутствие лицензии влечёт за собой штрафы.