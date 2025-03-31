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Регион
31 марта, 07:51
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В России заявили о рисках возникновения мигрантских анклавов в регионах

Совбез России: В ряде регионов страны формируются мигрантские анклавы

Устойчивые мигрантские анклавы могут возникнуть в ряде регионов РФ, где уже давно фиксируются проблемы с соблюдением российских законов. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Makeev Petr

Устойчивые мигрантские анклавы могут возникнуть в ряде регионов РФ, где уже давно фиксируются проблемы с соблюдением российских законов. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Makeev Petr

Устойчивые мигрантские анклавы могут возникнуть в ряде регионов РФ, где уже давно фиксируются проблемы с соблюдением российских законов. Главная опасность заключается в том, что в данных сообществах нередко популяризируются радикальные религиозные течения и антиобщественные установки, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребёнкин.

«В ряде регионов в городских и сельских поселениях фиксируются места компактного проживания моноэтнических групп, образование которых, как правило, связано с объектами осуществления трудовой деятельности иностранных граждан — преимущественно в торгово-рыночной сфере, в сфере строительства, общественного питания, сельскохозяйственной деятельности»,заявил Гребёнкин в беседе с РИА Новости.

Особую опасность представляют иностранные граждане, которые находятся на территории Российской Федерации незаконно и превышают сроки легального пребывания. На данный момент их количество исчисляется 670 тысячами. Впоследствии данная ситуация приводит к критической нагрузке на объекты социальной инфраструктуры — государственные больницы и школы. Отдельной проблемой является низкий уровень знания русского языка среди мигрантов, что мешает их ассимиляции и создаёт почву для конфликтов.

Опубликованы варианты тестирования детей мигрантов на знание русского языка
Опубликованы варианты тестирования детей мигрантов на знание русского языка

Ранее депутаты ЛДПР предложили ввести полный запрет на въезд мигрантов в Россию как минимум до конца 2026 года. Леонид Слуцкий, глава фракции, пояснил данную инициативу потребностью в обеспечении безопасности населения.

Мария Любицкая
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