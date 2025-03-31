В России заявили о рисках возникновения мигрантских анклавов в регионах

Устойчивые мигрантские анклавы могут возникнуть в ряде регионов РФ, где уже давно фиксируются проблемы с соблюдением российских законов. Главная опасность заключается в том, что в данных сообществах нередко популяризируются радикальные религиозные течения и антиобщественные установки, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребёнкин.

«В ряде регионов в городских и сельских поселениях фиксируются места компактного проживания моноэтнических групп, образование которых, как правило, связано с объектами осуществления трудовой деятельности иностранных граждан — преимущественно в торгово-рыночной сфере, в сфере строительства, общественного питания, сельскохозяйственной деятельности», — заявил Гребёнкин в беседе с РИА Новости.

Особую опасность представляют иностранные граждане, которые находятся на территории Российской Федерации незаконно и превышают сроки легального пребывания. На данный момент их количество исчисляется 670 тысячами. Впоследствии данная ситуация приводит к критической нагрузке на объекты социальной инфраструктуры — государственные больницы и школы. Отдельной проблемой является низкий уровень знания русского языка среди мигрантов, что мешает их ассимиляции и создаёт почву для конфликтов.