«Собирали металл за еду»: ФСБ освободила рабов, которых 13 лет держали под замком в гараже

В Новокузнецке сотрудники ФСБ и Росгвардии освободили людей, которых злоумышленники держали в помещении под замком. Рабы собирали на городских свалках металл, а весь их труд оплачивался едой, сообщила пресс-секретарь МВД Ирина Волк.

Запертые в гараже люди. Видео © Telegram / Ирина Волк

Помещение, где преступники держали людей, как рабов, находилось в подвале гаражного бокса. Там сидели восемь человек возрастом от 33 до 49 лет. Двое из них считались пропавшими без вести и разыскивались по заявлениям родственников.

Кроме того, сотрудниками полиции были задержаны трое подозреваемых, которые, вероятно, заточили людей в подвале. По предварительным данным, в период с 2012 по 2025 год они держали там людей, отправляя их собирать металл для них на городские свалки. Сначала таких «рабочих» у них было девять, но одной женщине удалось оттуда улизнуть.

«Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 127 УК РФ. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сказано в публикации.