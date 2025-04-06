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Регион
6 апреля, 07:26

«Держат в цепях и бьют»: СК заинтересовался сообщениями о рабах в одном из сёл в Якутии

СК проводит проверку после сообщений об удерживаемых в рабстве мужчин в Якутии

СК заинтересовался сообщениями о рабах в одном из сёл в Якутии. Обложка © Шедеврум / Life.ru

СК заинтересовался сообщениями о рабах в одном из сёл в Якутии. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Полицейские организовали проверку после появлений сообщений о двух мужчинах, которых удерживают в рабстве на одной из ферм в селе Кюндядя в Якутии. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК.

В Сети появилась информация, что в якутском селе нашли двух мужчин, которых незаконно удерживает местный житель. Одному из них якобы удалось сбежать и сообщить о случившемся жительнице Кюндяди. По его словам, их держат в цепях, бьют и заставляют работать на ферме.

«Правоохранительные органы по данному сообщению о рабах в селе Кюндядя проводят проверку», — указано в сообщении.

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А ранее Life.ru сообщал, что 21 гражданина России обвинили в торговле людьми и секс-эксплуатации в Аргентине. Преступная группировка заманила предполагаемую жертву, используя «духовные практики», после чего воспользовалась её уязвимым положением.

Дарья Нарыкова
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