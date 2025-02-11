Около 100 женщин удерживали в рабстве на «ферме яйцеклеток» в Грузии

Около сотни женщин из Таиланда насильно проходили гормональную терапию на «ферме яйцеклеток» в Грузии. Их туда заманила китайская преступная группировка, пообещав выгодные условия и высокую зарплату размером до 600 тысяч бат (примерно 1,7 млн рублей), передаёт Nation Thailand.

Сначала женщин доставили в Грузию и разместили в гостиницах. Им обещали, что работа займёт всего месяц, а документы будут оформлены в ближайшее время. Однако вскоре у них забрали паспорта и перевезли на участок с четырьмя домами, где уже находилось много женщин. У многих из-за жесткой гормональной терапии, проводимой в условиях полной антисанитарии, возникли проблемы со здоровьем.

Женщины, желавшие покинуть ферму, были вынуждены заплатить китайской банде около 70 тысяч бат (примерно 200 тысяч рублей). Одной из таек удалось вернуться на родину благодаря тому, что её родители внесли эту сумму банде. После возвращения она приняла решение обратиться в правоохранительные органы с просьбой о помощи в освобождении других женщин.