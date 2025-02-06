Накачивали наркотиками: Супружеская пара из Германии снимала порнофильмы с участием дочек
Bild: В Германии супруги насиловали своих дочерей ради контента
В Германии супружеская пара создавала контент сексуального характера с участием своих несовершеннолетних дочерей. Девочкам было 15 и 8 лет. Иногда при съёмке запрещённых роликов они накачивали своих дочек наркотиками. Об этом сообщает Bild.
Отмечается, что в общих беседах супруги называли 8-летнюю девочку «нашей маленькой машинкой по печатанию денег». Мать одобряла её участие в подобных съёмках. При этом, отец заявил, что имел любовные отношения со старшей дочерью. Девочка, по его словам, дала на них согласие.
У пары имеется ещё и младшая годовалая дочь. Она тоже пострадала от действий родителей, однако не уточняется, как именно. Известно, что мужчина уже имел судимость. Он работал в скорой помощи, не имея при этом законченного медицинского образования.
Ранее Life.ru рассказывал о супружеской паре из США, которая устроила настоящий дом пыток своим приёмным детям. Они обливали малолетних холодной водой, морили голодом, избивали и применяли психологическое насилие. При этом, мать была детской писательницей.
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