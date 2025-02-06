Накачивали наркотиками: Супружеская пара из Германии снимала порнофильмы с участием дочек

В Германии супружеская пара создавала контент сексуального характера с участием своих несовершеннолетних дочерей. Девочкам было 15 и 8 лет. Иногда при съёмке запрещённых роликов они накачивали своих дочек наркотиками. Об этом сообщает Bild.

Отмечается, что в общих беседах супруги называли 8-летнюю девочку «нашей маленькой машинкой по печатанию денег». Мать одобряла её участие в подобных съёмках. При этом, отец заявил, что имел любовные отношения со старшей дочерью. Девочка, по его словам, дала на них согласие.

У пары имеется ещё и младшая годовалая дочь. Она тоже пострадала от действий родителей, однако не уточняется, как именно. Известно, что мужчина уже имел судимость. Он работал в скорой помощи, не имея при этом законченного медицинского образования.