В Аргентине 21 россиянина обвинили в торговле людьми и секс-эксплуатации

Прокуратура аргентинского города Сан-Карлос-де-Барилоче предъявила обвинения в сексуальной эксплуатации 21 россиянину, среди которых находится и организатор религиозной секты «Ашрам Шамбалы» Константин Руднев. Об этом сообщил информационный портал прокуратуры.

«Децентрализованная прокуратура Сан-Карлос-де-Барилоче <...> выдвинула в отношении 21 лица с гражданством России обвинения в участии в преступной организации, которая с целью сексуальной эксплуатации и заключения в рабство завлекла привезённую из России 22-летнюю девушку, которая 21 марта родила ребёнка в больнице этого города провинции Рио-Негро», — говорится на сайте.

По информации прокуратуры, подозреваемые намеревались зарегистрировать отцом новорождённого лидера секты, чтобы он мог получить аргентинское гражданство и вид на жительство в Бразилии. Следователи считают, что преступная группа заманила предполагаемую жертву, используя «духовные практики», и воспользовалась её уязвимым положением. В рамках расследования, помимо Руднева, который находится в розыске в Черногории с октября прошлого года, фигурируют ещё один мужчина и 19 женщин. Одной из них предъявлено обвинение в попытке подделки документов, а двум другим — в перевозке наркотиков.

По данным прокуратуры, 13 подозреваемых находятся под стражей, в то время как остальные ожидают решения по своим делам на свободе. В ходе расследования были проанализированы переписки на телефонах задержанных, которые, как утверждается, подтвердили подозрения следствия.