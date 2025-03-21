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Регион
21 марта, 15:45

Россиянину предъявили обвинение в жутких преступлениях 30-летней давности

Самарский СК расследует убийства и нападения, произошедшие в 1994 году

В Самарской области россиянина обвинили в создании банды и расправе, совершённой 30 лет назад. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России по региону.

В ноябре 2022 года под Самарой подожгли магазин ритуальных услуг. Тогда погибли два человека. В ходе расследования преступления выяснилось, что одним из исполнителей был участник банды «Сиротинские», который находится в международном розыске.

Следствие установило, что преступная группа была создана ещё в марте 1994 года. В состав банды входило 11 человек. Участники группировки совершали расправы и занимались вымогательством на территории Самарской области с применением огнестрельного оружия и боеприпасов.

30 мая 1994 года основатель банды «Сиротинские» устроил перестрелку в Тольятти из-за передела автомобильного бизнеса между группировками. Пострадали несколько человек, два погибли. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Были назначены необходимые экспертизы. Сейчас проводятся следственные действия для установления всех соучастников и обстоятельств преступления.

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Ранее в Красноярском крае раскрыли дело 17-летней давности об убийстве подростка. Инцидент произошёл в селе Чунояр. Потерпевший работал у местного предпринимателя, занимавшегося лесозаготовками. Когда работодатель не выплатил ему зарплату, подросток решил обратиться в полицию с заявлением о незаконной рубке леса. В ответ 17-летний сын бизнесмена нанёс юноше тяжёлые травмы, включая черепно-мозговую, от которых тот скончался.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Virrage Images

Алена Пенчугина
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