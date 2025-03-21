Россиянину предъявили обвинение в жутких преступлениях 30-летней давности
Самарский СК расследует убийства и нападения, произошедшие в 1994 году
В Самарской области россиянина обвинили в создании банды и расправе, совершённой 30 лет назад. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России по региону.
В ноябре 2022 года под Самарой подожгли магазин ритуальных услуг. Тогда погибли два человека. В ходе расследования преступления выяснилось, что одним из исполнителей был участник банды «Сиротинские», который находится в международном розыске.
Следствие установило, что преступная группа была создана ещё в марте 1994 года. В состав банды входило 11 человек. Участники группировки совершали расправы и занимались вымогательством на территории Самарской области с применением огнестрельного оружия и боеприпасов.
30 мая 1994 года основатель банды «Сиротинские» устроил перестрелку в Тольятти из-за передела автомобильного бизнеса между группировками. Пострадали несколько человек, два погибли. По данному факту было возбуждено уголовное дело.
Были назначены необходимые экспертизы. Сейчас проводятся следственные действия для установления всех соучастников и обстоятельств преступления.
Ранее в Красноярском крае раскрыли дело 17-летней давности об убийстве подростка. Инцидент произошёл в селе Чунояр. Потерпевший работал у местного предпринимателя, занимавшегося лесозаготовками. Когда работодатель не выплатил ему зарплату, подросток решил обратиться в полицию с заявлением о незаконной рубке леса. В ответ 17-летний сын бизнесмена нанёс юноше тяжёлые травмы, включая черепно-мозговую, от которых тот скончался.
Shutterstock / FOTODOM / Virrage Images