Из трёх членов банды Кости Могилы в тюрьму за убийство Игоря Кувалды отправится лишь один

Накануне в городском суде Петербурга огласили приговор участникам банды Кости Могилы. Отбывать срок в тюрьму за совершённое 30 назад убийство члена ОПГ Игоря Савина по кличке Кувалда отправился экс-президент Федерации вольной борьбы Северной столицы Владимир Кулибаба. Другие двое обвиняемых — Анатолий Мотыль и Владимир Карпинский — были оправданы и отпущены из зала суда.

Суд принял решение по делу участников банды Кости Могилы. Видео © Телеканал «Санкт-Петербург»

«Окончательно назначить Кулибабе Владимиру Леонидовичу наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — цитирует вердикт суда телеканал «Санкт-Петербург».

Защита до последнего надеялась на иной исход. Адвокат осуждённого Юрий Новолодский заявил, что если бы судья действовал по закону, то его подзащитный был бы оправдан, а предъявленные ему обвинения не сходятся с фактами.

Более десяти лет назад Кулибабу уже пытались осудить за организацию убийства главы охранного предприятия «Каскад» Вадима Чечеля. Однако тогда присяжные его оправдали. На этот раз коллегия признала Кулибабу виновным в организации двойного убийства. В августе 1993 года во дворе на улице Фрунзе были расстреляны подручный Кости Могилы Игорь Савин по прозвищу Кувалда и его охранник, напомнил адвокат Карпинского Марк Павлов.

Анатолий Мотыль, которого присяжные сочли пособником убийства, мог получить семь лет условно, как того требовала прокуратура. Однако суд его оправдал.

Владимир Карпинский, проведя три года в «Крестах», оказался на свободе благодаря вердикту присяжных. Коллегия посчитала недоказанным, что именно он расстрелял автомобиль с людьми в августе 1993 года. Теперь бизнесмен намерен добиваться реабилитации и компенсации за потраченное здоровье и упущенное время, которое он мог провести с близкими. Он отметил, что за время в СИЗО потерял мать и старшего брата.

Сразу после оглашения приговора защита Кулибабы заявила о намерении обжаловать решение. Однако, судя по всему, обжаловать придётся не только этот вердикт. Вскоре после вынесения приговора следствие предъявило Кулибабе новое обвинение — в организации убийства Александра Боброва, возглавлявшего личную охрану Кости Могилы. В запасе у следствия есть и другие эпизоды, например похищение и убийство экс-депутата Госдумы Марка Горячева в 1997 году, заявила адвокат Кулибабы Марина Белинская.

Текущий приговор также поставил перед следствием новые вопросы. Если присяжные решили, что киллеров было двое, а один из них оправдан, то сыщикам придётся искать второго убийцу.