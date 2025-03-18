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18 марта, 07:39

Экс-президента Федерации вольной борьбы Петербурга отправили в колонию за убийство «Кувалды»

Экс-президент ФВБ Петербурга Кулибаба планирует обжаловать приговор суда

Суд по делу Владимира Кулибабы. Обложка © Telegram / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Суд по делу Владимира Кулибабы. Обложка © Telegram / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

В понедельник, 17 марта, Санкт-Петербургский городской суд вынес приговор в отношении бывшего президента Федерации вольной борьбы Петербурга Владимира Кулибабы и его подельников, которые, по версии следствия, в 1993 году в составе банды организовали убийство криминального авторитета Игоря Савина по прозвищу «Кувалда».

Бывшего главу ФВБ отправили в колонию общего режима сроком на десять лет, сообщает 78.ru. Тем не менее защита подсудимого с вердиктом не согласна. Адвокат Марина Белинская подчеркнула, что планирует обжаловать приговор, который, по её словам, «лишён всякой разумности».

«На сегодня не только нет стрелков, оружия, но теперь нет и того человека, который, по версии следствия, был пособником у Кулибабы. Мне сложно сказать, каким образом суд увидел реализацию инкриминируемых действий Кулибабы в реальности после оценки вердикта», — отметила юрист в беседе с 78.ru.

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Борис Эльфанд
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