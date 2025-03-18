Обвиняемому в попытке убийства лётчиков тортом в Армавире всё ещё не вынесли приговор
Суд над отравителем лётчиков в Армавире перенесли из-за новых обстоятельств
В Южном окружном военном суде 18 марта должно было состояться последнее слово защитника отравителя выпускников Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища лётчиков противовоздушной обороны Егора Семёнова, уроженца Мелитополя. Однако заседание было отложено. Следователи займутся новыми обстоятельствами дела.
Как сообщили в пресс-службе ЮВО, следующий судебный процесс пройдет в закрытом режиме 25 марта.
Напомним, 20 октября 2023 года Егор Семёнов под видом курьера доставил торт и виски на встречу праздновавших 20-летнюю годовщину выпуска лётчиков. Там собрались 77 человек. Угощение оказалось отравленным, «курьера» задержали при попытке улететь из Ставрополя в Москву. Мужчина признался, что работал на СБУ. В январе 2025 года он признал свою вину.
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