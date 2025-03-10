Для пытавшегося отравить кубанских лётчиков мелитопольца запросили пожизненное
Прокурор запросил пожизненное заключение обвиняемому в попытке отравления выпускников Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища лётчиков противовоздушной обороны уроженцу Мелитополя Егору Семёнову. Об этом сообщили в Южном окружном военном суде.
«Прокурор попросил пожизненное заключение в колонии особого режима», — приводит сообщение ТАСС.
Напомним, 20 октября 2023 года Егор Семёнов под видом курьера доставил торт и виски на встречу праздновавших 20-летнюю годовщину выпуска лётчиков. На мероприятии собралось 77 человек, к счастью, никто из них не успел попробовать угощение, которое оказалось отравленным. 22 октября подозреваемого удалось вычислить по камерам и задержать при попытке улететь из Ставрополя в Москву. Мужчина признался, что выполнял задание украинской разведки. В 2022 году он получил паспорт РФ и в целом зарекомендовал себя порядочным семейным человеком, увлекавшимся спортом и собаками. В январе 2025 года он признал свою вину.
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