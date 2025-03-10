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10 марта, 12:19

Фокусница на суде попыталась передать любимому наркотики во время поцелуя

В Новосибирске женщина пыталась передать сожителю наркотики при поцелуе на суде

В Новосибирске будут судить женщину, которая попыталась передать своему возлюбленному наркотики прямо в суде. Об этом сообщила областная прокуратура.

Правоохранители рассказали, что в сентябре 2024 года эта кудесница с незаконным подарком приехала в суд, на заседание, главным героем которого был её любимый.

«Дождавшись появления своего сожителя в сопровождении конвоя, обвиняемая приблизилась к нему и, поцеловав в губы, попыталась передать последнему наркотические средства из своего рта в рот сожителя», — рассказали представители ведомства.

Однако фокус провалился, поскольку наблюдавший за этой трогательной сценой судебный пристав не купился на такой трюк. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье о сбыте наркотических веществ. Ей может грозить до трёх лет тюрьмы.

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Ранее ФТС России на границе задержала ехавший из Белоруссии грузовик, в котором были спрятаны 140 килограммов гашиша. Наркотик был расфасован по брикетам и тщательно припрятан под спальным местом в кабине водителя.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Mr.Exen

Владимир Озеров
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