Фокусница на суде попыталась передать любимому наркотики во время поцелуя

В Новосибирске будут судить женщину, которая попыталась передать своему возлюбленному наркотики прямо в суде. Об этом сообщила областная прокуратура.

Правоохранители рассказали, что в сентябре 2024 года эта кудесница с незаконным подарком приехала в суд, на заседание, главным героем которого был её любимый.

«Дождавшись появления своего сожителя в сопровождении конвоя, обвиняемая приблизилась к нему и, поцеловав в губы, попыталась передать последнему наркотические средства из своего рта в рот сожителя», — рассказали представители ведомства.

Однако фокус провалился, поскольку наблюдавший за этой трогательной сценой судебный пристав не купился на такой трюк. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье о сбыте наркотических веществ. Ей может грозить до трёх лет тюрьмы.