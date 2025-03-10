Россиянин «‎воскрес» через 6 лет после смерти от отравления ядом и доказал, что жив

Житель Санкт-Петербурга решил оформить себе заграничный паспорт и отдохнуть, но неожиданно узнал, что числится мёртвым уже шесть лет. Сергея официально не было в живых аж с мая 2018 года, когда он якобы умер от отправления неизвестным ядом. «Воскресший» не очень оценил юмор и начал разбираться. Удивительную историю сообщает руководитель объединённой пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

Оказалось, что в 2018 году в больнице Ленинградской области умер мужчина, он отравился неизвестным веществом, предположительно метадоном. При себе у погибшего был паспорт того самого Сергея, который, как оказалось, был утерян владельцем ещё в 2014 году. Мужчина успел поменять документ, но его данные всё равно внесли в акт о смерти. «Сергея» даже похоронили за счёт государства на одном из кладбищ Ленинградской области.

В итоге реальный Сергей, узнав всю эту историю, обратился в Выборгский суд Петербурга с иском об установлении факта нахождения в живых и внесении изменений в запись акта о смерти. На заседание также пришла и его супруга.

«Жена Сергея подтвердила, что, собственно, вот её муж и он, вполне себе, живой. Суд обязал уполномоченные органы исключить из записи акта о смерти сведения о Сергее, заменив всё на «Неизвестный»», — заявила руководитель пресс-службы.