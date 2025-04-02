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Регион
2 апреля, 11:00

Ван Дамма обвинили в Румынии в покупке малолетних девочек для секса

Hotnews: Ван Дамм стал фигурантом уголовного дела в Румынии о торговле людьми

Обложка © ТАСС / Zuma

Обложка © ТАСС / Zuma

Известный актёр Жан-Клод Ван Дамм стал объектом уголовного дела в Румынии, связанным с преступной сетью торговли людьми, включая несовершеннолетних. Об этом сообщает портал Hotnews.

Согласно заявлению адвоката одной из пострадавших, Ван Дамм обвиняется в использовании сексуальных услуг лиц, подвергавшихся эксплуатации. Эти события якобы произошли около десяти лет назад в Каннах, где актёр воспользовался услугами пяти румынских девушек по вызову. Как выяснилось, их принуждали к занятию проституцией.

Подбором девушек для Ван Дамма занимался румынский предприниматель Морел Боля, который является президентом некоммерческой организации EuroDemos и владельцем модельного агентства Kasta Morrely. В 2022 году он стал главным обвиняемым в деле о торговле несовершеннолетними. По материалам дела, с 2000 по 2016 годы девушки, включая несовершеннолетних, вовлекались в сексуальную эксплуатацию с применением психологического давления.

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Имена известных медийных лиц часто всплывают в делах о домогательствах. Не так давно в центре скандала оказался французский актёр Жерар Депардье, которого обвинили в сексуальных домогательствах. А ранее актриса Блейк Лайвли обвинила в домогательствах партнёра по фильму.

Оксана Попова
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