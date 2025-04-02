Ван Дамма обвинили в Румынии в покупке малолетних девочек для секса

Известный актёр Жан-Клод Ван Дамм стал объектом уголовного дела в Румынии, связанным с преступной сетью торговли людьми, включая несовершеннолетних. Об этом сообщает портал Hotnews.

Согласно заявлению адвоката одной из пострадавших, Ван Дамм обвиняется в использовании сексуальных услуг лиц, подвергавшихся эксплуатации. Эти события якобы произошли около десяти лет назад в Каннах, где актёр воспользовался услугами пяти румынских девушек по вызову. Как выяснилось, их принуждали к занятию проституцией.