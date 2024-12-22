Новый секс-скандал Голливуде: Блейк Лайвли обвинила в домогательствах партнёра по фильму

Голливудская актриса Блейк Лайвли подала в суд на актёра и режиссёра Джастина Бальдони. Вместе они сыграли главные роли в его киноленте «Всё закончится на нас». Об этом инциденте пишет американский таблоид TMZ.

Лайвли рассказала, что Бальдони открыто обсуждал её вес, поднимал темы о религиозных убеждениях и слишком откровенно делился подробностями своей интимной жизни. Она отметила, что такие действия вызывали у неё дискомфорт и душевную боль. В своём иске актриса также обвинила Бальдони в домогательствах, утверждая, что он якобы показывал ей фотографии обнажённых женщин.

Атмосфера на съёмочной площадке была крайне напряжённой. Ситуация усугубилась после того, как актриса публично озвучила свои жалобы — Бальдони начал активно подрывать её репутацию в соцсетях. В защиту режиссёра выступили его адвокаты, которые немедленно опровергли все обвинения. По их мнению, виноватой оказалась именно Блейк, которая якобы намеревалась сорвать рекламную кампанию фильма.