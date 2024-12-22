Прямая линия — 2024
Убийство генерала Кириллова
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 декабря, 11:51

Новый секс-скандал Голливуде: Блейк Лайвли обвинила в домогательствах партнёра по фильму

TMZ: Актриса Лайвли обвинила режиссёра Бальдони в сексуальных домогательствах

Джастин Бальдони и Блейк Лайвли. Обложка © Getty Images / Jose Perez / Bauer-Griffin

Джастин Бальдони и Блейк Лайвли. Обложка © Getty Images / Jose Perez / Bauer-Griffin

Голливудская актриса Блейк Лайвли подала в суд на актёра и режиссёра Джастина Бальдони. Вместе они сыграли главные роли в его киноленте «Всё закончится на нас». Об этом инциденте пишет американский таблоид TMZ.

Лайвли рассказала, что Бальдони открыто обсуждал её вес, поднимал темы о религиозных убеждениях и слишком откровенно делился подробностями своей интимной жизни. Она отметила, что такие действия вызывали у неё дискомфорт и душевную боль. В своём иске актриса также обвинила Бальдони в домогательствах, утверждая, что он якобы показывал ей фотографии обнажённых женщин.

Атмосфера на съёмочной площадке была крайне напряжённой. Ситуация усугубилась после того, как актриса публично озвучила свои жалобы — Бальдони начал активно подрывать её репутацию в соцсетях. В защиту режиссёра выступили его адвокаты, которые немедленно опровергли все обвинения. По их мнению, виноватой оказалась именно Блейк, которая якобы намеревалась сорвать рекламную кампанию фильма.

Ещё трое мужчин обвинили P. Diddy в сексуальных домогательствах
Ещё трое мужчин обвинили P. Diddy в сексуальных домогательствах

А ранее Life.ru сообщал, что рэпера Jay-Z назвали соучастником дела P. Diddy об изнасиловании 13-летней девочки. Иск в суд подала девушка, пожелавшая сохранить анонимность.

Мария Любицкая
  • Новости
  • Блейк Лайвли
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar