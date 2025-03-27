Прокурор запросил полтора года тюрьмы для Депардьё по делу о домогательствах

Французская прокуратура требует для Жерара Депардьё, которого обвиняют в сексуальных домогательствах, 18 месяцев тюремного заключения условно и штраф в размере 20 000 евро. Соответствующее требование прозвучало на слушаниях в Париже.

На судебном заседании адвокаты Депардьё настаивали на его невиновности, отрицая все обвинения, выдвинутые против него. Актёр, в свою очередь, допустил возможность физического контакта с женщинами, подавшими жалобы, но категорически отверг наличие сексуального мотива в своих действиях. Поддержать Депардьё в суде пришли его дочь Роксана, известная актриса Фанни Ардан, которая также снималась с ним в кино, и актёр Венсан Перес.