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27 марта, 12:37

«Жмот и лягушатник»: В Госдуме призвали отобрать у Депардьё российский паспорт

Глава СРЗП Миронов призвал забрать у Жерара Депардьё российский паспорт

Глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов возмутился поведению французского актёра Жерара Депардьё и призвал лишить того российского гражданства. Его слова приводит «Осторожно media». Парламентарий напомнил, что выступал с инициативой конфисковать у французского актёра российский паспорт ещё несколько лет назад.

«Не секрет, что к нам этот месье рванул, когда во Франции решили ввести сверхналоги на богачей. Ладно, пусть ты жмот, но веди себя прилично, уважай страну, в которой к тебе душевно отнеслись. <...> Лягушатника надо лишить гражданства, а имущество в России конфисковать», — заявил Миронов.

Особенно не понравилось Миронову то, что артист пытается прикрыть собственную распущенность «русской натурой». В качестве альтернативы Депардьё, депутат указал на Стивена Сигала, охарактеризовав его как человека с сильным характером и твёрдыми моральными убеждениями.

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Поведение известного французского актёра в самом деле сомнительно. Напомним, в апреле 2024 года Депардьё задерживали по обвинению в домогательствах, когда более десяти женщин, включая бывшую помощницу и художницу-постановщика, заявили о его неподобающем поведении в период с 2004 по 2022 год. Судебный процесс вызвал широкий резонанс и привлёк внимание международной общественности. А не так давно француз заявил, что «иногда бывает грубоват», но своей вины не признает, объясняя это своей «русской душой».

Обложка ©

ТАСС / Zuma

Мария Любицкая
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