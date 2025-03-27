«Жмот и лягушатник»: В Госдуме призвали отобрать у Депардьё российский паспорт

Глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов возмутился поведению французского актёра Жерара Депардьё и призвал лишить того российского гражданства. Его слова приводит «Осторожно media». Парламентарий напомнил, что выступал с инициативой конфисковать у французского актёра российский паспорт ещё несколько лет назад.

«Не секрет, что к нам этот месье рванул, когда во Франции решили ввести сверхналоги на богачей. Ладно, пусть ты жмот, но веди себя прилично, уважай страну, в которой к тебе душевно отнеслись. <...> Лягушатника надо лишить гражданства, а имущество в России конфисковать», — заявил Миронов.