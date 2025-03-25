BFMTV: Жерару Депардьё грозит до пяти лет тюрьмы за сексуальные домогательства

Актёр Жерар Депардьё предстал перед судом в Париже по обвинению в сексуальном насилии. Процесс, который может завершиться приговором сроком до пяти лет лишения свободы и штрафом в размере 75 тысяч евро, касается инцидента на съёмках фильма. Как сообщает BFMTV, обвинения были предъявлены двумя женщинами из съёмочной группы возрастом 54 и 34 года.