BFMTV: Жерару Депардьё грозит до пяти лет тюрьмы за сексуальные домогательства
Жерар Депардьё. Обложка © ТАСС / AP / Aurelien Morissard
Актёр Жерар Депардьё предстал перед судом в Париже по обвинению в сексуальном насилии. Процесс, который может завершиться приговором сроком до пяти лет лишения свободы и штрафом в размере 75 тысяч евро, касается инцидента на съёмках фильма. Как сообщает BFMTV, обвинения были предъявлены двумя женщинами из съёмочной группы возрастом 54 и 34 года.
76-летний актёр явился на судебное заседание лично в сопровождении своего адвоката Жереми Ассуса. Согласно медицинской экспертизе, состояние здоровья Депардьё позволяет ему участвовать в судебном процессе. Ожидается, что слушания займут два дня.
Напомним, в апреле 2024 года Депардьё был задержан по обвинению в домогательствах, когда более десяти женщин, включая бывшую помощницу и художницу-постановщика, заявили о его неподобающем поведении в период с 2004 по 2022 год. Судебный процесс вызвал широкий резонанс и привлёк внимание международной общественности.