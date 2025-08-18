Никаких АУЕ* и ВОР: Водителей с «экстремистскими» номерами попросят перерегистрировать авто

Владельцы машин со знаками с комбинациями букв «АУЕ»* и «ВОР», могут столкнуться с необходимостью переоформления автомобиля и лишения права пользоваться такими номерами. Национальный автомобильный союз (НАС) направил такую инициативу в МВД. Об этом сообщает телеграм-канал Mash .

Поскольку движение А.У.Е* официально признано экстремистским и находится вне закона, наличие подобных букв на автомобильных номерных знаках является недопустимым, считает НАС. Владение подобными «блатными» номерами стало своего рода престижным элементом, стоимость которого варьируется от нескольких десятков тысяч до миллионов рублей, в зависимости от редкости сочетания букв и региона регистрации транспортного средства. Так, за «АУЕ»* приётся отдать от до 1,7 млн рублей, а за «ВОР» — от 185к до 5 млн.