Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 августа, 14:07

Никаких АУЕ* и ВОР: Водителей с «экстремистскими» номерами попросят перерегистрировать авто

НАС предложил запретить использование номеров с буквами АУЕ* и ВОР в России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ireshetnikov54

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ireshetnikov54

Владельцы машин со знаками с комбинациями букв «АУЕ»* и «ВОР», могут столкнуться с необходимостью переоформления автомобиля и лишения права пользоваться такими номерами. Национальный автомобильный союз (НАС) направил такую инициативу в МВД. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Поскольку движение А.У.Е* официально признано экстремистским и находится вне закона, наличие подобных букв на автомобильных номерных знаках является недопустимым, считает НАС. Владение подобными «блатными» номерами стало своего рода престижным элементом, стоимость которого варьируется от нескольких десятков тысяч до миллионов рублей, в зависимости от редкости сочетания букв и региона регистрации транспортного средства. Так, за «АУЕ»* приётся отдать от до 1,7 млн рублей, а за «ВОР» — от 185к до 5 млн.

Российским водителям напомнили о росте пошлин с сентября
Российским водителям напомнили о росте пошлин с сентября

Ранее Life.ru сообщал, что суд оштрафовал москвича за фото Mercedes с АУЕ* - номерами на 2 тысячи рублей. Постановили, что комбинация цифр и букв на номере транслирует символику запрещённого движения А.У.Е.*, демонстрация которой в интернете недопустима.

* Организация признана экстремистской по решению Верховного суда.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Законы
  • Авто
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar