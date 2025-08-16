Российским водителям напомнили о росте пошлин с сентября

С 1 сентября в России вступают в силу новые тарифы на госпошлины для автомобилистов, среди которых двукратное увеличение стоимости получения водительского удостоверения — с 2 до 4 тысяч рублей. Данное заявление сделал вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский.

«С 1 сентября вырастут пошлины для автомобилистов. Выдача водительского удостоверения была 2 тыс. рублей, а будет составлять 4 тыс. рублей. Выдача номеров на мотоцикл и прицепы была 1,5 тыс. рублей, станет — 2 250 рублей», — ответил эксперт ТАСС.

Среди других изменений — рост стоимости пластикового свидетельства о регистрации транспортного средства с 1,5 до 4,5 тысяч рублей. Водительские права нового поколения подорожают с 3 до 6 тысяч рублей, а государственные номера для автомобилей — с 2 до 3 тысяч рублей. Вместе с тем значительно увеличится цена документов для перевозчиков опасных грузов. Так, получение удостоверения вырастет с 1,5 до 2,25 тысяч рублей, а его продление — с 1 до 1,5 тысяч рублей. Транзитные номера также подорожают: бумажные — с 200 до 300 рублей, а металлические — с 1,6 до 2,4 тысяч рублей.

Кроме того, в числе нововведений — появление 500-рублевой пошлины за внесение данных в систему техосмотра при оформлении диагностической карты. Для автошкол установлен сбор в 15 тысяч рублей за проверку соответствия учебной базы требованиям Минпросвещения.