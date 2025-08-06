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6 августа, 07:55

Список болезней, с которыми нельзя садиться за руль, обновится с 1 сентября

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frame Stock Footage

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frame Stock Footage

С 1 сентября в России вступает в силу обновлённый список медицинских противопоказаний к вождению. В него добавлены новые категории, касающиеся психических расстройств.

Теперь среди оснований для запрета на управление автомобилем числятся не только такие диагнозы, как шизофрения, деменция, эпилепсия и заболевания глаз, но и «общие расстройства психологического развития» — включая аутизм, синдром Аспергера и синдром Ретта. Кроме того, в перечень внесены аномалии цветового зрения.

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Как пояснил психиатр Дмитрий Стежков, включение аутизма в список во многом носит формальный характер.

«На практике решение всегда принимает лечащий врач, который оценивает состояние пациента и его способность водить машину», — цитирует слова эксперта издание «Главный региональный».

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Марина Фещенко
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