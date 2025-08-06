Список болезней, с которыми нельзя садиться за руль, обновится с 1 сентября

С 1 сентября в России вступает в силу обновлённый список медицинских противопоказаний к вождению. В него добавлены новые категории, касающиеся психических расстройств.

Теперь среди оснований для запрета на управление автомобилем числятся не только такие диагнозы, как шизофрения, деменция, эпилепсия и заболевания глаз, но и «общие расстройства психологического развития» — включая аутизм, синдром Аспергера и синдром Ретта. Кроме того, в перечень внесены аномалии цветового зрения.

Как пояснил психиатр Дмитрий Стежков, включение аутизма в список во многом носит формальный характер.

«На практике решение всегда принимает лечащий врач, который оценивает состояние пациента и его способность водить машину», — цитирует слова эксперта издание «Главный региональный».