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Регион
1 августа, 13:14

Водителей предупредили о штрафе по совершенно неожиданной причине

Юрист Воропаев: Водителю могут выписать штраф за громкую музыку в машине

Водитель. Обложка © freepik

Водитель. Обложка © freepik

Многие водители любят слушать музыку в машине, однако если она будет слишком громкой, то гражданин рискует нарваться на штраф, предупредил автоюрист Лев Воропаев. По его словам, данное нарушение подпадает под статью 8.23 КоАП.

«Уровень шума у нас ограничен 96 дБ для легковых автомобилей в соответствии с соглашением Таможенного союза, ещё на тот момент о колёсных транспортных средствах», — подчеркнул собеседник «Газеты.ru».

Эксперт отметил, что за данное деяние водителю могут выписать штраф в размере 500 рублей. Однако если он включает громкую музыку в вечернее время, то это считается нарушением уже закона «О тишине». В этом случае автомобилиста могут привлечь к ответственности согласно законодательству конкретного региона РФ.

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Борис Эльфанд
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