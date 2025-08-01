Водителей предупредили о штрафе по совершенно неожиданной причине
Юрист Воропаев: Водителю могут выписать штраф за громкую музыку в машине
Водитель. Обложка © freepik
Многие водители любят слушать музыку в машине, однако если она будет слишком громкой, то гражданин рискует нарваться на штраф, предупредил автоюрист Лев Воропаев. По его словам, данное нарушение подпадает под статью 8.23 КоАП.
«Уровень шума у нас ограничен 96 дБ для легковых автомобилей в соответствии с соглашением Таможенного союза, ещё на тот момент о колёсных транспортных средствах», — подчеркнул собеседник «Газеты.ru».
Эксперт отметил, что за данное деяние водителю могут выписать штраф в размере 500 рублей. Однако если он включает громкую музыку в вечернее время, то это считается нарушением уже закона «О тишине». В этом случае автомобилиста могут привлечь к ответственности согласно законодательству конкретного региона РФ.
Ранее российские суды начали наказывать дрифтеров по УК. Юрист предупредил, что даже ночной дрифтинг на пустых парковках грозит уголовкой.