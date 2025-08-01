Водителей предупредили о штрафе по совершенно неожиданной причине

Многие водители любят слушать музыку в машине, однако если она будет слишком громкой, то гражданин рискует нарваться на штраф, предупредил автоюрист Лев Воропаев. По его словам, данное нарушение подпадает под статью 8.23 КоАП.

«Уровень шума у нас ограничен 96 дБ для легковых автомобилей в соответствии с соглашением Таможенного союза, ещё на тот момент о колёсных транспортных средствах», — подчеркнул собеседник «Газеты.ru».