От штрафа до тюрьмы: Российские суды начали наказывать дрифтеров по УК

Российские суды нашли способ наказывать агрессивных водителей — в том числе любителей дрифта и дорожных хулиганов — за их опасные манёвры, ставящие под угрозу безопасность других участников дорожного движения. Как сообщает «Коммерсант», в некоторых регионах страны такие действия влекут за собой уголовную ответственность, предусматривающую наказания от штрафа до тюремного заключения.

Основанием для подобных решений служит статья 267.1 Уголовного кодекса Российской Федерации («Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств»), которая до недавнего времени практически не использовалась.

В январе 2025 года в Каспийске был вынесен первый приговор по указанной статье: водитель, мчавшийся на иномарке по встречной полосе и снимавший свои опасные действия на видео, был оштрафован на 180 тысяч рублей.

Этот случай положил начало новой волне судебных решений. Впоследствии суды Московской области, Приморья, Санкт-Петербурга и других регионов последовали этому примеру, активно применяя статью 267 УК РФ. В МВД России подчеркнули, что такой подход «является оправданным и перспективным направлением формирования ответственности за опасное вождение».

Согласно статье 267 УК РФ за «совершение из хулиганских побуждений действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств», грозит штраф до 300 тысяч рублей или тюремный срок вплоть до двух лет.