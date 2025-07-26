В России вступили в силу новые правила «при встрече» с авто с мигалками

С 26 июля в России вступили в силу обновлённые правила дорожного движения (ПДД), которые вносят изменения в порядок действий водителей при приближении спецтранспорта с включёнными проблесковыми маячками. Теперь водители, увидев данный автомобиль, обязаны уступить ему дорогу или полосу движения.

Сделать этом можно, перестроившись в другой ряд или съехав на обочину. Обгон или опережение спецтранспорта теперь запрещены. Также нельзя создавать помехи машинам с включёнными проблесковыми маячками и двигаться по соседней полосе с той же скоростью, что и спецтранспорт, пишет «Коммерсант».

Новые правила распространяются не только на автомобили скорой помощи, МЧС и пожарные службы, но и на другие транспортные средства с проблесковыми маячками, даже если они не имеют цветографической схемы. Несоблюдение этих правил влечёт за собой штраф в размере 7,5 тысячи рублей.