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Регион
26 июля, 08:50

В России вступили в силу новые правила «при встрече» с авто с мигалками

В РФ начали действовать новые ПДД по предоставлению преимущества для спецмашин

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

С 26 июля в России вступили в силу обновлённые правила дорожного движения (ПДД), которые вносят изменения в порядок действий водителей при приближении спецтранспорта с включёнными проблесковыми маячками. Теперь водители, увидев данный автомобиль, обязаны уступить ему дорогу или полосу движения.

Сделать этом можно, перестроившись в другой ряд или съехав на обочину. Обгон или опережение спецтранспорта теперь запрещены. Также нельзя создавать помехи машинам с включёнными проблесковыми маячками и двигаться по соседней полосе с той же скоростью, что и спецтранспорт, пишет «Коммерсант».

Новые правила распространяются не только на автомобили скорой помощи, МЧС и пожарные службы, но и на другие транспортные средства с проблесковыми маячками, даже если они не имеют цветографической схемы. Несоблюдение этих правил влечёт за собой штраф в размере 7,5 тысячи рублей.

Готовьтесь платить больше: В России вступили в силу новые штрафы ГИБДД
Готовьтесь платить больше: В России вступили в силу новые штрафы ГИБДД

Ранее стало известно, что в России начали разрабатывать поправки к ПДД, касающиеся регулирования стоянки электросамокатов, моноколёс и гироскутеров. В Совете Федерации проведут круглый стол на данную тему в конце осени. Данную инициативу обсудят с представителями Министерства транспорта.

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Наталья Афонина
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