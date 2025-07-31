Россиян предупредили о новых правилах прохождения водительской медкомиссии

С 1 августа 2025 года медицинская справка для водителей, которую они получают после прохождения медкомиссии, будет выдаваться в электронном формате. Об этом РИА «Новости» сообщил руководитель рабочей группы Народного фронта «Защита прав автомобилистов» Пётр Шкуматов.

Теперь вместо традиционного бумажного документа водители будут получать QR-код и номер справки. Эти данные необходимо будет предъявить в ГИБДД, где информация автоматически загрузится в систему Госавтоинспекции.

Шкуматов также отметил, что после медкомиссии водителям, возможно, придётся показывать QR-код в психиатрических и наркологических диспансерах, которые будут вносить данные автовладельцев в свои базы.

Переход на электронный формат справок позволит устранить теневой рынок поддельных медицинских документов, который существовал из-за отсутствия возможности проверки их подлинности. После 1 августа Госавтоинспекция сможет быстро и эффективно проверять информацию, что приведёт к улучшению порядка.