Автомобилистам напомнили о неожиданном штрафе

В беседе с агентством «Прайм» он пояснил, что водители, не уведомившие ГАИ об изменении адреса в течение 10 дней после смены регистрации, могут быть оштрафованы по статье 19.22 КоАП на сумму от 1,5 до 2 тысяч рублей. Однако он отметил, что на практике сотрудники Госавтоинспекции редко применяют эту норму.