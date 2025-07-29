Российских водителей предупредили: даже ночной дрифтинг на пустых парковках грозит уголовкой

Российские суды всё чаще привлекают граждан к уголовной ответственности за опасную езду, включая дрифтинг. Об этом «Постньюс» рассказал юрист и эксперт по безопасности дорожного движения Юрий Капштык.

По его словам, даже ночной дрифтинг на пустых парковках или других местах общего пользования является нарушением.

«На местах общего пользования, даже если они в какое-то время суток не используются, заниматься подобным запрещено», — отметил Капштык.

Он добавил, что власти работают над созданием легальных площадок для дрифтинга — в том числе на базе бывших аэродромов и полигонов. Однако в российском законодательстве такие виды вождения официально не прописаны и подпадают под определение «опасной манеры езды».

Наказание применяется по статье 267.1 УК РФ — «действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспорта». До января 2025 года эта норма почти не использовалась, но теперь становится всё более востребованной.