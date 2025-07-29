Российских водителей предупредили: даже ночной дрифтинг на пустых парковках грозит уголовкой
Юрист Капштык: Водителям грозит наказание за дрифт в любых общественных местах
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Российские суды всё чаще привлекают граждан к уголовной ответственности за опасную езду, включая дрифтинг. Об этом «Постньюс» рассказал юрист и эксперт по безопасности дорожного движения Юрий Капштык.
По его словам, даже ночной дрифтинг на пустых парковках или других местах общего пользования является нарушением.
«На местах общего пользования, даже если они в какое-то время суток не используются, заниматься подобным запрещено», — отметил Капштык.
Он добавил, что власти работают над созданием легальных площадок для дрифтинга — в том числе на базе бывших аэродромов и полигонов. Однако в российском законодательстве такие виды вождения официально не прописаны и подпадают под определение «опасной манеры езды».
Наказание применяется по статье 267.1 УК РФ — «действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспорта». До января 2025 года эта норма почти не использовалась, но теперь становится всё более востребованной.
Ранее стало известно, что россияне могут получить штраф за шум от автомобилей в 10 раз. Данный законопроект только готовится, но уже вызывает ряд серьёзных вопросов.