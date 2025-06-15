Российских автолюбителей предупредили о новых штрафах за шум от автомобилей

Автоэксперт Егор Васильев в беседе с агентством «Прайм» рассказал о готовящемся законопроекте, который предполагает увеличение штрафов за шум от автомобилей в 10 раз. По его словам, такая мера вызывает ряд серьёзных вопросов.

Главные сложности связаны с отсутствием чётких критериев определения допустимого уровня шума и отсутствием необходимого оборудования для его измерения. Васильев провёл параллель с историей контроля тонировки стёкол, где нормы долгое время не применялись именно из-за отсутствия сертифицированных приборов для проверки.