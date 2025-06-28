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Регион
28 июня, 09:34

Дачникам напомнили о штрафах за неправильную перевозку вещей на машине

Юрист Билялова предупредила о штрафах за провоз крупногабаритного груза на авто

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Patnaree Asavacharanitich

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Patnaree Asavacharanitich

Дачникам, нарушающим правила перевозки грузов на автомобиле, грозит штраф в размере 500 рублей. Об этом агентству «Прайм» сообщила юрист Анастасия Билялова, добавив, что багаж не должен ухудшать обзор водителя, усложнять управление автомобилем и влиять на его устойчивость

Кроме того, перевозимые предметы не могут заслонять фары, номерные знаки и другие важные обозначения. Запрещено перевозить вещи, которые препятствуют подаче сигналов рукой, создают шум, поднимают пыль или загрязняют окружающую среду.

Если груз не соответствует указанным требованиям, водитель обязан исправить ситуацию или прекратить движение.

В условиях недостаточной видимости или в тёмное время суток выступающие за габариты автомобиля грузы должны быть обозначены фонарями или светоотражающими элементами. Нарушение правил перевозки багажа влечёт за собой предупреждение или штраф в размере 500 рублей.

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Ранее стало известно, что россияне могут получить штраф за шум от автомобилей в 10 раз. Данный законопроект только готовится, но уже вызывает ряд серьёзных вопросов. На данный момент нет чётких критериев определения допустимого уровня шума, а также отсутствует необходимое оборудование для его измерения.

Наталья Афонина
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