Дачников предупредили о штрафах за мытьё машины в неположенном месте
Союз садоводов России: За мытьё машины в общественном месте грозит штраф
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Мойка транспортных средств в общественных местах запрещена и влечёт за собой административную ответственность. Граждане, нарушившие это правило, могут быть оштрафованы на сумму до 500 рублей, а для юридических лиц размер штрафа может достигать 20 000 рублей. Об этом напомнила руководитель федеральной общественной приёмной Союза садоводов России Людмила Бурякова.
«Запрещено региональными законами о благоустройстве мыть машины на землях общего назначения. За это предусмотрены штрафы (статья 6.3 КоАП РФ). Предупреждение или штраф в размере от 100 до 500 рублей — физлица. Юрлицо – от 10 до 20 тысяч рублей. Если при мойке будет испорчена земля, штраф по статье 8.6 КоАП РФ может составить 3-5 тысяч рублей», — поделилась Бурякова в беседе с РИА «Новости».
Она также уточнила, что категорически запрещено складировать стройматериалы на общей территории СНТ и за его границами. Это расценивается как нецелевое использование земли и влечёт за собой административные штрафы.
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