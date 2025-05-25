Убит Андрей Портнов
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 мая, 06:05

Дачников предупредили о штрафах за мытьё машины в неположенном месте

Союз садоводов России: За мытьё машины в общественном месте грозит штраф

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Мойка транспортных средств в общественных местах запрещена и влечёт за собой административную ответственность. Граждане, нарушившие это правило, могут быть оштрафованы на сумму до 500 рублей, а для юридических лиц размер штрафа может достигать 20 000 рублей. Об этом напомнила руководитель федеральной общественной приёмной Союза садоводов России Людмила Бурякова.

«Запрещено региональными законами о благоустройстве мыть машины на землях общего назначения. За это предусмотрены штрафы (статья 6.3 КоАП РФ). Предупреждение или штраф в размере от 100 до 500 рублей — физлица. Юрлицо – от 10 до 20 тысяч рублей. Если при мойке будет испорчена земля, штраф по статье 8.6 КоАП РФ может составить 3-5 тысяч рублей»,поделилась Бурякова в беседе с РИА «Новости».

Она также уточнила, что категорически запрещено складировать стройматериалы на общей территории СНТ и за его границами. Это расценивается как нецелевое использование земли и влечёт за собой административные штрафы.

Эксперт рассказал, чем грозит дачникам вырубка деревьев на участке
Эксперт рассказал, чем грозит дачникам вырубка деревьев на участке

Хорошо, когда дачный участок обустроен так, чтобы всем было удобно: и хозяину, и растениям, и, конечно же, домашним питомцам. Ранее врач-ветеринар рассказал, как приучить кота к самовыгулу на даче, сведя к минимуму вероятность его побега.

Мария Любицкая
  • Новости
  • Дача
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar