В Госдуме предложили разрешить выдавать водительские права подросткам с 16 лет

Парламентарии от партии «Новые люди» выступили с инициативой позволить подросткам получать водительские удостоверения с 16 лет при наличии особых заслуг. Это предложение было направлено главе МВД Владимиру Колокольцеву, сообщает ТАСС.

Депутаты считают, что многие 16-17-летние подростки проявляют ответственность, активно участвуют в образовательных инициативах, достигают успехов в спорте или успешно развивают собственный бизнес. Эти достижения, как отмечается, свидетельствуют о наличии у них не только таланта, но и дисциплины. В обращении к Колокольцеву подчёркивается, что такие подростки обладают всеми необходимыми навыками для безопасного вождения.

«Например, основанием для досрочного получения прав может служить наличие федеральных или региональных наград в образовательной или научной сфере, высокие спортивные разряды или звания, а также регистрация и ведение индивидуальной предпринимательской деятельности с подтверждёнными результатами», — объяснили депутаты.

По убеждению авторов, предложенная инициатива станет стимулом для активной молодёжи, обеспечив им безопасные условия на дорогах. Это также будет способствовать формированию нового поколения ответственных участников дорожного движения и расширит возможности для молодых людей.

В России, чтобы сесть за руль, нужно дождаться определённого возраста. С 16 лет можно управлять легкими мотоциклами (категория А1) и мопедами (М). А вот с 18 лет, если сдать экзамены, уже можно ездить на мотоциклах (А), легковых машинах (В), трициклах и квадрициклах (В1), а также на грузовиках (С, С1). На трамваи, троллейбусы и автобусы пускают только с 21 года.