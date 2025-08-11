Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 августа, 15:46

В Госдуме предложили разрешить выдавать водительские права подросткам с 16 лет

В Госдуме предложили выдавать водительские права с 16 лет за особые достижения

Обложка © ТАСС / Донат Сорокин

Обложка © ТАСС / Донат Сорокин

Парламентарии от партии «Новые люди» выступили с инициативой позволить подросткам получать водительские удостоверения с 16 лет при наличии особых заслуг. Это предложение было направлено главе МВД Владимиру Колокольцеву, сообщает ТАСС.

Депутаты считают, что многие 16-17-летние подростки проявляют ответственность, активно участвуют в образовательных инициативах, достигают успехов в спорте или успешно развивают собственный бизнес. Эти достижения, как отмечается, свидетельствуют о наличии у них не только таланта, но и дисциплины. В обращении к Колокольцеву подчёркивается, что такие подростки обладают всеми необходимыми навыками для безопасного вождения.

«Например, основанием для досрочного получения прав может служить наличие федеральных или региональных наград в образовательной или научной сфере, высокие спортивные разряды или звания, а также регистрация и ведение индивидуальной предпринимательской деятельности с подтверждёнными результатами», — объяснили депутаты.

По убеждению авторов, предложенная инициатива станет стимулом для активной молодёжи, обеспечив им безопасные условия на дорогах. Это также будет способствовать формированию нового поколения ответственных участников дорожного движения и расширит возможности для молодых людей.

В России, чтобы сесть за руль, нужно дождаться определённого возраста. С 16 лет можно управлять легкими мотоциклами (категория А1) и мопедами (М). А вот с 18 лет, если сдать экзамены, уже можно ездить на мотоциклах (А), легковых машинах (В), трициклах и квадрициклах (В1), а также на грузовиках (С, С1). На трамваи, троллейбусы и автобусы пускают только с 21 года.

Справку не дадут: Психиатр раскрыл, какие болезни навсегда закроют путь к вождению
Справку не дадут: Психиатр раскрыл, какие болезни навсегда закроют путь к вождению

Ранее россиян предупредили о новых правилах прохождения водительской медкомиссии. Так, медицинская справка для автомобилистов перейдёт в электронный формат.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Госдума
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar