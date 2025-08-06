Справку не дадут: Психиатр раскрыл, какие болезни навсегда закроют путь к вождению

С 1 сентября 2025 года на территории России начнёт действовать актуализированный список противопоказаний к вождению. Life.ru выяснил у экспертов, кому по новым правилам нельзя выдавать водительские права и насколько необходимы данные меры.

Автоэксперт и юрист Дмитрий Славнов подчеркнул, что новые ограничения на выдачу водительских прав лицам с психическими расстройствами значительно повысят безопасность на дорогах. По его мнению, управление автомобилем человеком с такими заболеваниями представляет серьёзную угрозу как для него самого, так и для других участников движения.

Если у человека какое-то заболевание, с которым он может подвергнуть риску не только себя, но и всех окружающих автовладельцев, это ЧП. Конечно, таких надо исключать из ряда пользователей машины или как-то ограничивать их, пока не будет у них снято данное заболевание, поэтому и надо расширять список. Дмитрий Славнов Автоэксперт

Кроме того, Славнов настаивает на ужесточении штрафов за использование телефона за рулём, называя это одной из ключевых угроз безопасности. Он отметил, что автомобиль остаётся источником повышенной опасности, и контроль за состоянием водителей должен быть максимально строгим.

А врач-психиатр и нарколог Игорь Лазарев, в свою очередь, пояснил, что код F84 в медицинской классификации охватывает расстройства психологического развития, включая детский аутизм, синдром Аспергера, Туретта и другие. Он уточнил, что, например, синдром Туретта с его непредсказуемыми тиками и выкриками делает управление автомобилем недопустимым. Что касается синдрома Аспергера, то этот диагноз чаще встречается в детском возрасте, а во взрослом может быть переосмыслен или изменён, однако решение о допуске к вождению должно приниматься индивидуально.

Теперь справку будет получить сложнее для ГАИ, это так. Психиатр будет изучать историю болезней с самого детства. Игорь Лазарев Врач-психиатр, нарколог

С 1 сентября 2025 года в России вступает в силу обновлённый перечень медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами, который включает в себя расстройства психологического развития, такие как аутизм, атипичный аутизм, синдром Аспергера и синдром Ретта. Согласно изменениям, людям с этими диагнозами не будут выдавать водительские права, так как эти состояния теперь официально включены в список противопоказаний. Однако наличие диагноза не всегда означает автоматический запрет. Решение о допуске к вождению принимается индивидуально на основе заключения медицинской комиссии, которая оценивает, представляет ли человек опасность за рулём.