Российские водители требуют пересмотреть правила установки глушилок на дорогах

Ассоциация автоперевозчиков «Грузавтотранс» направила обращение в Роскомнадзор с призывом провести проверку законности размещения генераторов радиопомех вблизи автомобильных дорог. Поводом для инициативы стали многочисленные жалобы водителей, которым выписываются штрафы за якобы неактивное навигационное оборудование.

Водители пояснили, что потеря спутниковых сигналов обусловлена неправомерной установкой глушилок вблизи трасс. По информации газеты «Известия», эти приспособления нередко монтируются с нарушением законодательства владельцами различных гражданских объектов, таких как АЗС, нефтебазы и логистические комплексы. Следствием этого является исчезновение мобильной связи и GPS-навигации на участках трасс в радиусе от 3 до 5 километров.

Помимо грузового транспорта, проблемы с навигацией и определением местоположения возникают и у владельцев легковушек. GPS-устройства перестают функционировать корректно, выдавая ошибочные данные и не предупреждая о стационарных камерах.

Роскомнадзор, в свою очередь, подтвердил получение запроса, обещая рассмотреть его в установленные сроки. Регулятор напомнил о своих полномочиях по контролю радиочастотного спектра и принятию мер в отношении выявленных незаконных генераторов.

Издание подчёркивает, что на сегодняшний день приобрести подобное глушащее устройство может любой желающий. При этом нормативно-правовая база, регулирующая их применение в Российской Федерации, в настоящее время отсутствует.