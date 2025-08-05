Глава ФТС предупредил россиян о новых схемах мошенничества при ввозе авто

Руководитель Федеральной таможенной службы Валерий Пикалев рассказал нашим коллегам из РБК о растущем числе мошеннических схем при покупке машин из-за рубежа. По его словам, россиянам стоит внимательно читать договоры при заказе автомобиля через посредников.

Один из случаев, по словам главы ФТС, касался жены участника СВО: после покупки авто через посредника она внезапно получила требование доплатить почти 600 тысяч рублей. Причина — компания ввезла машину по коммерческой схеме, а не для личного пользования, и переложила на покупателя обязанность по уплате утилизационного сбора, о чём было указано мелким шрифтом в договоре.

Кроме того, Пикалев отметил, что ИП, которые ввозят машины регулярно, теперь платят утильсбор по полной ставке со второй машины. А добросовестные покупатели рискуют попасть под ответственность, если купят авто, проданное до истечения года владения — такую схему мошенники используют, прикрываясь статусом «для личного пользования».