Ловушка на дороге: Россиянам раскрыли, как автоподставщики наживаются на страховках

Мошенники всё чаще устраивают фиктивные ДТП, чтобы получить деньги по ОСАГО. По словам эксперта по страхованию Ирины Серебряковой, злоумышленники специально провоцируют аварии, чаще всего при перестроениях или на кольцевых развязках, сообщает kp.ru.

«Если говорить о страховке ОСАГО, у мошенников особой популярностью пользуются автоподставы. То есть мошенники провоцируют дорожные ситуации, когда машины получают повреждения», – сказала эксперт.

Главная цель аферистов — дорогостоящие автомобили. Выплаты по таким страховым случаям значительно выше, чем по массовым машинам эконом-класса. Один инцидент с премиальным транспортом может принести мошенникам столько же, сколько десять подстав с бюджетными авто.

Эксперты советуют водителям быть особенно внимательными в сложных дорожных ситуациях и не поддаваться на провокации, чтобы не стать очередной жертвой автоподставщиков.