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5 августа, 22:11

Дептранс рекомендовал москвичам воспользоваться метро для поездок в среду

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Жителям и гостям российской столицы рекомендуется в среду, 6 августа, для передвижения по городу пользоваться метро. Это следует из сообщения, размещённого в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«В связи с локальными ограничениями движения в городе завтра для поездок рекомендуем использовать метро. Так вы сэкономите время в пути. На дорожное движение завтра могут повлиять: мелкие ДТП, ремонтные работы на дороге», — сказано в публикации.

Кроме того, в департаменте призвали водителей авто сохранять внимательность. Москвичам и гостям столицы во время управления транспортным средством следует соблюдать скоростной режим и дистанцию, не отвлекаться на мобильные устройства, а также заранее планировать маршрут поездок.

Общая длина велополос в Москве превысила 600 километров
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В этом месяце в Москве пройдёт выставка «Та самая Москва», приуроченная к 90-летию столичного метрополитена. Мероприятие организовано в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030». В качестве места для проведения выставки был выбран Центральный выставочный зал «Манеж».

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Виталий Приходько
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