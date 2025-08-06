Дептранс рекомендовал москвичам воспользоваться метро для поездок в среду

Жителям и гостям российской столицы рекомендуется в среду, 6 августа, для передвижения по городу пользоваться метро. Это следует из сообщения, размещённого в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«В связи с локальными ограничениями движения в городе завтра для поездок рекомендуем использовать метро. Так вы сэкономите время в пути. На дорожное движение завтра могут повлиять: мелкие ДТП, ремонтные работы на дороге», — сказано в публикации.

Кроме того, в департаменте призвали водителей авто сохранять внимательность. Москвичам и гостям столицы во время управления транспортным средством следует соблюдать скоростной режим и дистанцию, не отвлекаться на мобильные устройства, а также заранее планировать маршрут поездок.