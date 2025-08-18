Суд оштрафовал «реального пацана» за фото «гелика» с АУЕ*— номерами

Московский суд признал экстремистской символикой фотографию автомобиля Mercedes G-Class с номерами А777УЕ и оштрафовал пользователя соцсетей на 2 тысячи рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, под запрет попал пост жителя столицы Александра К., разместившего у себя на странице снимок «гелика» с подписью в «пацанском» стиле. Суд посчитал, что комбинация цифр и букв на номере транслирует символику запрещённого движения А.У.Е.*, демонстрация которой в интернете недопустима.