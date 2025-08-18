Суд оштрафовал «реального пацана» за фото «гелика» с АУЕ*— номерами
Обложка © DALL-E / Life.ru
Московский суд признал экстремистской символикой фотографию автомобиля Mercedes G-Class с номерами А777УЕ и оштрафовал пользователя соцсетей на 2 тысячи рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным издания, под запрет попал пост жителя столицы Александра К., разместившего у себя на странице снимок «гелика» с подписью в «пацанском» стиле. Суд посчитал, что комбинация цифр и букв на номере транслирует символику запрещённого движения А.У.Е.*, демонстрация которой в интернете недопустима.
Мужчина полностью признал вину, раскаялся и пояснил, что опубликовал фотографию ради лайков.
А ранее суд в Москве впервые оштрафовал интернет-форум Reddit на два миллиона рублей за неудаление АУЕ*-контента и фейков о специальной военной операции.
* Организация признана экстремистской по решению Верховного суда.