Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

18 августа, 10:15

Суд оштрафовал «реального пацана» за фото «гелика» с АУЕ*— номерами

Суд оштрафовал москвича за фото Mercedes с АУЕ*— номерами

Обложка © DALL-E / Life.ru

Московский суд признал экстремистской символикой фотографию автомобиля Mercedes G-Class с номерами А777УЕ и оштрафовал пользователя соцсетей на 2 тысячи рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, под запрет попал пост жителя столицы Александра К., разместившего у себя на странице снимок «гелика» с подписью в «пацанском» стиле. Суд посчитал, что комбинация цифр и букв на номере транслирует символику запрещённого движения А.У.Е.*, демонстрация которой в интернете недопустима.

Мужчина полностью признал вину, раскаялся и пояснил, что опубликовал фотографию ради лайков.

А ранее суд в Москве впервые оштрафовал интернет-форум Reddit на два миллиона рублей за неудаление АУЕ*-контента и фейков о специальной военной операции.

* Организация признана экстремистской по решению Верховного суда.

Марина Фещенко
