Кокорин накатал штрафов на рекордную сумму на BMW с блатными номерами

Игрок кипрского клуба «Арис» Александр Кокорин стал настоящим рекордсменом по штрафам — его задолженность перед дорожными службами достигла колоссальных 1,6 миллиона рублей. После выхода из колонии футболист не только вернулся к активной жизни, но и обзавёлся роскошным BMW M5 CS с блатными номерами ВОР, на котором, похоже, не собирается соблюдать правила дорожного движения.

Как сообщает SHOT, Кокорин стал настоящим «королём нарушений». Живя на солнечном Кипре, он регулярно совершает визиты в Москву, где его автомобильный «портфель» пополняется новыми штрафами. За один день ему удаётся собрать более десяти правонарушений.

Футболиста ловили за серьёзные превышения скорости, использование телефона за рулём и отсутствие ремня безопасности. На одном из снимков он мчится по Хорошёвскому району на скорости 152 км/ч при разрешённых 60 и не стесняется показывать средний палец камере — похоже, что правила для него не более чем рекомендация.

Кокорин приобрёл свой BMW в 2021 году за примерно 17 миллионов рублей. С тех пор на его машину с номерами ВОР было выписано 1511 штрафов, общая сумма которых составляет 1 миллион 618 тысяч рублей. Но для футболиста это не проблема — все штрафы быстро покрываются.

В коллекции Кокорина также есть старенький Porsche Macan Turbo 2014 года с номерами ХАМ (стоимость около 4 миллионов рублей), а в 2024 году он добавил к своему автопарку китайский Lixiang L9 за 8 миллионов рублей с красивыми номерами 009, что символизирует его игровой номер. Хотя на этих автомобилях он ездит реже, штрафы продолжают поступать — около 40, включая несколько за отсутствие ОСАГО.